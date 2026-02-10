Украинский бизнесмен сбил насмерть пешехода на Житомирщине: что известно (ФОТО)

В Житомирской области продолжается расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием известного бизнесмена. Владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа подтвердил, что именно он был за рулем автомобиля, который 9 февраля сбил насмерть пешехода на автодороге Киев-Чоп.

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа. Фото из открытых источников

Авария произошла около 19:30 на 204 километре трассы вблизи села Каменный Майдан в Звягельском районе. По предварительным данным полиции, автомобиль Mercedes-Benz двигался в направлении Житомира и на неосвещенном участке дороги совершил наезд на 60-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако по дороге он скончался.

Правоохранители отмечают, что по результатам первичного медицинского осмотра водитель был трезв. Следователи ГУНП в Житомирской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Фото полиции с места ДТП с участием Игоря Мазепы

Хотя официально полиция не называла водительского имени, впоследствии Игорь Мазепа публично подтвердил свое участие в ДТП.

"К сожалению, вынужден сообщить о дорожно-транспортном происшествии, участником которого я стал. 9 февраля, возвращаясь в Киев, на Житомирской трассе я попал в аварию с участием третьего лица", — написал бизнесмен.

В заявлении Игорь Мазепа также подчеркнул, что не находился в состоянии опьянения, не устал и не нарушал ПДД. Бизнесмен также заявил о готовности полностью сотрудничать со следствием.

