logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Украинский бизнесмен сбил насмерть пешехода на Житомирщине: что известно (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский бизнесмен сбил насмерть пешехода на Житомирщине: что известно (ФОТО)

Владелец Concorde Capital Игорь Мазепа подтвердил, что был за рулем сбившего пешехода авто.

10 февраля 2026, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Житомирской области продолжается расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием известного бизнесмена. Владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа подтвердил, что именно он был за рулем автомобиля, который 9 февраля сбил насмерть пешехода на автодороге Киев-Чоп.

Украинский бизнесмен сбил насмерть пешехода на Житомирщине: что известно (ФОТО)

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа. Фото из открытых источников

Авария произошла около 19:30 на 204 километре трассы вблизи села Каменный Майдан в Звягельском районе. По предварительным данным полиции, автомобиль Mercedes-Benz двигался в направлении Житомира и на неосвещенном участке дороги совершил наезд на 60-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако по дороге он скончался.

Правоохранители отмечают, что по результатам первичного медицинского осмотра водитель был трезв. Следователи ГУНП в Житомирской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Украинский бизнесмен сбил насмерть пешехода на Житомирщине: что известно (ФОТО) - фото 2

Фото полиции с места ДТП с участием Игоря Мазепы

Украинский бизнесмен сбил насмерть пешехода на Житомирщине: что известно (ФОТО) - фото 2

Фото полиции с места ДТП с участием Игоря Мазепы

Хотя официально полиция не называла водительского имени, впоследствии Игорь Мазепа публично подтвердил свое участие в ДТП.

"К сожалению, вынужден сообщить о дорожно-транспортном происшествии, участником которого я стал. 9 февраля, возвращаясь в Киев, на Житомирской трассе я попал в аварию с участием третьего лица", — написал бизнесмен.

В заявлении Игорь Мазепа также подчеркнул, что не находился в состоянии опьянения, не устал и не нарушал ПДД. Бизнесмен также заявил о готовности полностью сотрудничать со следствием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мажоры на квадроциклах избили майора ВСУ после ДТП.

Также "Комментарии" писали, что Наталья Могилевская попала в ДТП в центре Киева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zt.npu.gov.ua/news/politseiski-vstanovliuiut-obstavyny-smertelnoi-dtp-na-zhytomyrshchyni_2026
Теги:

Новости

Все новости