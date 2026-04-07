«Вкрай хвора людина»: у США різко атакували Трампа

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер різко розкритикував президента Дональда Трампа після його заяв про можливе "знищення" Ірану.

Демократи критикують Трампа через заяви про Іран

Шумер поставив під сумнів адекватність дій глави держави та закликав Республіканську партію втрутитися в ситуацію. За його словами, відповідальність за подальший розвиток подій лежатиме і на тих політиках, які не виступлять проти можливого загострення.

Паралельно лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що Конгрес має негайно зупинити будь-які кроки, які можуть призвести до ескалації конфлікту з Іраном.

Він наголосив, що існує ризик втягнення США у масштабну війну, якщо політичне керівництво не обмежить подальші дії адміністрації.

Представники Демократичної партії закликають республіканців поставити національні інтереси вище за партійну лояльність та підтримати рішення, спрямовані на деескалацію ситуації.

Експерти зазначають, що подібні заяви свідчать про зростання напруження у внутрішній політиці США на тлі зовнішньополітичних ризиків.

