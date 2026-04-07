«Большой больной человек»: в США резко атаковали Трампа

Ткачова Марія
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер подверг резкой критике президента Дональда Трампа после его заявлений о возможном "уничтожении" Ирана.
Демократы критикуют Трампа из-за заявлений об Иране
Шумер подверг сомнению адекватность действий главы государства и призвал Республиканскую партию вмешаться в ситуацию. По его словам, ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать и на политиках, которые не выступят против возможного обострения.
Параллельно лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Конгресс должен немедленно остановить любые шаги, которые могут привести к эскалации конфликта с Ираном.
Он подчеркнул, что существует риск вовлечения США в масштабную войну, если политическое руководство не ограничит дальнейшие действия администрации.
Представители Демократической партии призывают республиканцев поставить национальные интересы выше партийной лояльности и поддержать решения, направленные на деэскалацию ситуации.
Эксперты отмечают, что подобные заявления свидетельствуют о напряжении во внутренней политике США на фоне внешнеполитических рисков.