Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер подверг резкой критике президента Дональда Трампа после его заявлений о возможном "уничтожении" Ирана.

Демократы критикуют Трампа из-за заявлений об Иране

Шумер подверг сомнению адекватность действий главы государства и призвал Республиканскую партию вмешаться в ситуацию. По его словам, ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать и на политиках, которые не выступят против возможного обострения.

Параллельно лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Конгресс должен немедленно остановить любые шаги, которые могут привести к эскалации конфликта с Ираном.

Он подчеркнул, что существует риск вовлечения США в масштабную войну, если политическое руководство не ограничит дальнейшие действия администрации.

Представители Демократической партии призывают республиканцев поставить национальные интересы выше партийной лояльности и поддержать решения, направленные на деэскалацию ситуации.

Эксперты отмечают, что подобные заявления свидетельствуют о напряжении во внутренней политике США на фоне внешнеполитических рисков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины совместно с ФБР, правоохранительными органами Европейского Союза и Польши провела масштабную кибероперацию против инфраструктуры российской военной разведки.

По данным СБУ, ГРУ использовало уязвимые Wi-Fi роутеры для проведения шпионских операций. Из-за сломанных устройств злоумышленники перехватывали интернет-трафик, получали доступ к паролям, токенам и другой конфиденциальной информации. Речь идет, в частности, о данных пользователей из Украины, стран ЕС и США, включая информацию, связанную с государственными структурами и оборонными предприятиями.

