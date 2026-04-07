Главная Новости Общество происшествия «Большой больной человек»: в США резко атаковали Трампа
«Большой больной человек»: в США резко атаковали Трампа

В США обостряется политический конфликт — демократы резко критикуют Трампа из-за заявлений по Ирану

7 апреля 2026, 23:26
Ткачова Марія

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер подверг резкой критике президента Дональда Трампа после его заявлений о возможном "уничтожении" Ирана.

«Большой больной человек»: в США резко атаковали Трампа

Демократы критикуют Трампа из-за заявлений об Иране

Шумер подверг сомнению адекватность действий главы государства и призвал Республиканскую партию вмешаться в ситуацию. По его словам, ответственность за дальнейшее развитие событий будет лежать и на политиках, которые не выступят против возможного обострения.

Параллельно лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Конгресс должен немедленно остановить любые шаги, которые могут привести к эскалации конфликта с Ираном.

Он подчеркнул, что существует риск вовлечения США в масштабную войну, если политическое руководство не ограничит дальнейшие действия администрации.

Представители Демократической партии призывают республиканцев поставить национальные интересы выше партийной лояльности и поддержать решения, направленные на деэскалацию ситуации.

Эксперты отмечают, что подобные заявления свидетельствуют о напряжении во внутренней политике США на фоне внешнеполитических рисков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины совместно с ФБР, правоохранительными органами Европейского Союза и Польши провела масштабную кибероперацию против инфраструктуры российской военной разведки.
По данным СБУ, ГРУ использовало уязвимые Wi-Fi роутеры для проведения шпионских операций. Из-за сломанных устройств злоумышленники перехватывали интернет-трафик, получали доступ к паролям, токенам и другой конфиденциальной информации. Речь идет, в частности, о данных пользователей из Украины, стран ЕС и США, включая информацию, связанную с государственными структурами и оборонными предприятиями.



Источник: https://nv.ua/ukr/world/countries/viyna-ssha-v-irani-chak-shumer-nazvav-trampa-hvoroyu-lyudinoyu-pislya-pogroz-znishchiti-krajinu-50598479.html?utm_source=telegram
