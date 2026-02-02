“Військовий ЗСУ влаштував смертельну ДТП та втік з місця події”: що відомо

Російська пропаганда поширює черговий фейк про українських військовослужбовців, намагаючись посіяти недовіру до Збройних сил України.

Військові. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації спростували ворожий фейк про ДТП на Рівненщині за участі “чинного військового ЗСУ”.

“Ворожі TG-канали поширюють інформацію щодо ДТП на Рівненщині, стверджуючи, що нібито військовослужбовець однієї з бригад ЗСУ на смерть збив пішохода та втік з місця події”, — йдеться у повідомленні.

Насправді, за даними аналітиків Центру, поліція Рівненщини встановила, що винуватцем ДТП є 26-річний цивільний. Зауважують, що до інциденту жоден військовий не причетний.

“Тож це повідомлення — маніпуляція, яка має на меті дискредитувати СОУ, створити враження нібито безкарності військових та посіяти у суспільстві недовіру до армії”, — наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда вигадує та тиражує нові фейки про Україну та президента Володимира Зеленського. Ворог вчергове поширив неправдиві обкладинки західних медіа — цього разу нібито французьких газет з “критикою Зеленського з боку Заходу”.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що в одній із програм на російському “Первом канале” ведучий заявив, що нібито одразу два провідні французькі видання — Libération та Le Parisien — розкритикували президента України Володимира Зеленського за “недоговороспроможність”, демонструючи фейкові перші шпальти з відповідними заголовками. Насправді західні медіа винесли на перші шпальти матеріали на інші теми.