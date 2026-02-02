"Военный ВСУ устроил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия": что известно

Российская пропаганда распространяет очередной фейк об украинских военнослужащих, пытаясь посеять недоверие к Вооруженным силам Украины.

В Центре противодействия дезинформации опровергли вражеский фейк о ДТП в Ровенской области при участии "действующего военного ВСУ".

"Вражеские TG-каналы распространяют информацию о ДТП в Ровенской области, утверждая, что якобы военнослужащий одной из бригад ВСУ насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

На самом деле, по данным аналитиков Центра, полиция Ровенщины установила, что виновником ДТП является 26-летний гражданский. Отмечают, что к инциденту ни один военный не причастен.

"Итак, это сообщение — манипуляция, которая имеет целью дискредитировать СОУ, создать впечатление якобы безнаказанности военных и посеять в обществе недоверие к армии", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда придумывает и тиражирует новые фейки об Украине и президенте Владимире Зеленском. Враг в очередной раз распространил неправдивые обложки западных медиа — на этот раз якобы французских газет с "критикой Зеленского со стороны Запада".

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в одной из программ на российском Первом канале ведущий заявил, что якобы сразу два ведущих французских издания — Libération и Le Parisien — раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за "недоговороспособность", демонстрируя фейковые первые полосы. На самом деле западные медиа вынесли на первые полосы материалы на другие темы.