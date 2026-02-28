logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Військовий літак виїхав зі смуги й зіткнувся з авто
commentss НОВИНИ Всі новини

Військовий літак виїхав зі смуги й зіткнувся з авто

У Болівії військово-транспортний літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги поблизу аеропорту Ель-Альто та зіткнувся з автомобілями, після чого очевидці повідомили про розкидані банкноти

28 лютого 2026, 04:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Болівії сталася авіаційна подія за участі військового літака поблизу аеропорту Ель-Альто. Спершу з’явилися повідомлення про падіння повітряного судна, однак згодом управління цивільної авіації уточнило телеканалу Unitel, що літак не розбився, а виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

Військовий літак виїхав зі смуги й зіткнувся з авто

Літак із грошима виїхав за межі смуги

За даними видання El Deber, після виїзду зі смуги літак зіткнувся з кількома автомобілями, які рухалися дорогою неподалік. Очевидці повідомляють про пошкодження понад десяти транспортних засобів.

За попередньою інформацією, йдеться про військово-транспортний літак типу C-130 Hercules, який використовується для перевезення вантажів. Повідомляється, що повітряне судно могло транспортувати кошти центрального банку.

Після інциденту очевидці заявили про велику кількість банкнот, розкиданих на місці події. За деякими даними, правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ для стримування людей, які намагалися зібрати гроші.

Журналісти повідомили, що бачили тіла п’яти загиблих, однак офіційного підтвердження щодо кількості жертв станом на зараз немає. Обставини події з’ясовуються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса висловився щодо перспектив припинення вогню по лінії зіткнення та того, чи може такий формат завершення бойових дій вважатися справедливим миром.
За його словами, першочерговим завданням України залишається збереження державності та здатності до оборони. Ключове — не допустити реалізації тих стратегічних цілей, які Росія декларувала з початку повномасштабного вторгнення.



Джерело: https://unitel.bo/noticias/seguridad/el-avion-se-salio-de-la-pista-no-se-cayo-dice-la-dgac-tras-accidente-en-el-alto-NN19419150
