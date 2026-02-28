Військовий літак виїхав зі смуги й зіткнувся з авто

У Болівії сталася авіаційна подія за участі військового літака поблизу аеропорту Ель-Альто. Спершу з’явилися повідомлення про падіння повітряного судна, однак згодом управління цивільної авіації уточнило телеканалу Unitel, що літак не розбився, а виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

Літак із грошима виїхав за межі смуги

За даними видання El Deber, після виїзду зі смуги літак зіткнувся з кількома автомобілями, які рухалися дорогою неподалік. Очевидці повідомляють про пошкодження понад десяти транспортних засобів.

За попередньою інформацією, йдеться про військово-транспортний літак типу C-130 Hercules, який використовується для перевезення вантажів. Повідомляється, що повітряне судно могло транспортувати кошти центрального банку.

Після інциденту очевидці заявили про велику кількість банкнот, розкиданих на місці події. За деякими даними, правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ для стримування людей, які намагалися зібрати гроші.

Журналісти повідомили, що бачили тіла п’яти загиблих, однак офіційного підтвердження щодо кількості жертв станом на зараз немає. Обставини події з’ясовуються.

