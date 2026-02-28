Военный самолет выехал из полосы и столкнулся с авто

В Боливии произошло авиационное событие с участием военного самолета вблизи аэропорта Эль-Альто . Сначала появились сообщения о падении воздушного судна, однако впоследствии управление гражданской авиации уточнило телеканалу Unitel , что самолет не разбился, а выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Самолет с деньгами выехал за пределы полосы

По данным издания El Deber , после выезда из полосы самолет столкнулся с несколькими автомобилями, двигавшимися по дороге неподалеку. Очевидцы сообщают о повреждениях более десяти транспортных средств.

По предварительной информации, речь идет о военно-транспортном самолете типа C-130 Hercules , который используется для перевозки грузов. Сообщается, что воздушное судно могло транспортировать средства центрального банка.

После инцидента очевидцы заявили о большом количестве банкнот, разбросанных на месте происшествия. По некоторым данным, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для сдерживания людей, пытавшихся собрать деньги.

Журналисты сообщили, что видели тела пяти погибших, однако официального подтверждения о количестве жертв по состоянию на данный момент нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

