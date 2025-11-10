Військових викрили на незаконному продажі вибухівки: вартість партії вражає

Рубрики
В Офісі генерального прокурора повідомили, що затримали трьох військовослужбовців, які намагалися збути велику партію вибухівки.
Військові. Ілюстративне фото
Зазначається, що викрили та затримали полковника та двох військовослужбовців за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів. Зловмисники намагалися реалізувати понад 500 кг пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду (понад 11 кг), 7 гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість всієї "партії" становить 88 тис. доларів США.
В Офісі генпрокурора також уточнили, що під час обшуків у військових було вилучено зброю і засоби ураження військового зразка:
автомат,
пістолет-кулемет,
понад 2 тис. набоїв,
гранати різних типів,
постріли до гранатомета,
контейнер із ракетою.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко заявив, що у жовтні було 21602 випадки СЗЧ. Військові прокоментували ситуацію та спрогнозували наслідки. За словами підполковника ЗСУ, Третій армійський корпус Максима Жоріна, такі цифри СЗЧ — це повна катастрофа.
Військовий пояснив, чому в одних підрозділах ці цифри катастрофічні, а в інших не суттєві. За його словами, найперша відповідь лежить в площині роботи з особовим складом. Підготовка, забезпечення, ставлення до людей та професіоналізм самих командирів. Це те, з чим цілком можливо працювати, і головне — критично необхідно.