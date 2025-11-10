logo_ukra

BTC/USD

106474

ETH/USD

3614.61

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Військових викрили на незаконному продажі вибухівки: вартість партії вражає
commentss НОВИНИ Всі новини

Військових викрили на незаконному продажі вибухівки: вартість партії вражає

Велика партія вибухівки, автомати, набої, гранати: військових викрили на незаконному продажі зброї

10 листопада 2025, 16:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Офісі генерального прокурора повідомили, що затримали трьох військовослужбовців, які намагалися збути велику партію вибухівки. 

Військових викрили на незаконному продажі вибухівки: вартість партії вражає

Військові. Ілюстративне фото

Зазначається, що викрили та затримали полковника та двох військовослужбовців за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів. Зловмисники намагалися реалізувати понад 500 кг пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду (понад 11 кг), 7 гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість всієї "партії" становить 88 тис. доларів США.

В Офісі генпрокурора також уточнили, що під час обшуків у військових було вилучено зброю і засоби ураження військового зразка: 

  • автомат,

  • пістолет-кулемет,

  • понад 2 тис. набоїв,

  • гранати різних типів,

  • постріли до гранатомета, 

  • контейнер із ракетою.

“Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.  Їм обрано запобіжні заходи”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко заявив, що у жовтні було 21602 випадки СЗЧ. Військові прокоментували ситуацію та спрогнозували наслідки. За словами підполковника ЗСУ, Третій армійський корпус Максима Жоріна, такі цифри СЗЧ — це повна катастрофа. 

Військовий пояснив, чому в одних підрозділах ці цифри катастрофічні, а в інших не суттєві. За його словами, найперша відповідь лежить в площині роботи з особовим складом. Підготовка, забезпечення, ставлення до людей та професіоналізм самих командирів. Це те, з чим цілком можливо працювати, і головне — критично необхідно. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/zatrimano-tryox-viiskovosluzbovciv-yaki-namagalisya-zbuti-veliku-partiyu-vibuxivki
Теги:

Новини

Всі новини