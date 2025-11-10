Військових викрили на незаконному продажі вибухівки: вартість партії вражає

В Офісі генерального прокурора повідомили, що затримали трьох військовослужбовців, які намагалися збути велику партію вибухівки.

Військові. Ілюстративне фото

Зазначається, що викрили та затримали полковника та двох військовослужбовців за підозрою у збуті вибухових речовин і боєприпасів. Зловмисники намагалися реалізувати понад 500 кг пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду (понад 11 кг), 7 гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість всієї "партії" становить 88 тис. доларів США.

В Офісі генпрокурора також уточнили, що під час обшуків у військових було вилучено зброю і засоби ураження військового зразка:

автомат,

пістолет-кулемет,

понад 2 тис. набоїв,

гранати різних типів,

постріли до гранатомета,

контейнер із ракетою.

“Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Їм обрано запобіжні заходи”, — йдеться у повідомленні.

