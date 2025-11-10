Военных разоблачили на незаконной продаже взрывчатки: стоимость партии поражает

В Офисе генерального прокурора сообщили, что задержали троих военнослужащих, пытавшихся сбыть крупную партию взрывчатки.

Отмечается, что разоблачили и задержали полковника и двух военнослужащих по подозрению в сбыте взрывчатых веществ и боеприпасов. Злоумышленники пытались реализовать более 500 кг пластической взрывчатки, а также 22 брикета пластида (более 11 кг), 7 гранат и детонирующий шнур. Примерная стоимость всей "партии" составляет 88 тыс. долларов США.

В Офисе генпрокурора также уточнили, что во время обысков у военных были изъяты оружие и средства поражения военного образца:

автомат,

пистолет-пулемет,

более 2 тыс. патронов,

гранаты разных типов,

выстрелы к гранатомету,

контейнер с ракетой.

"Всем трем задержанным прокуроры сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Им избраны меры пресечения", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко заявил, что в октябре было 21602 случая СЗЧ. Военные прокомментировали ситуацию и спрогнозировали последствия. По словам подполковника ВСУ, Третий армейский корпус Максима Жорина, такие цифры СЗЧ — это полная катастрофа.

Военный объяснил, почему в одних подразделениях эти цифры катастрофические, а в других не существенные. По его словам, самый первый ответ лежит в плоскости работы с личным составом. Подготовка, обеспечение, отношение к людям и профессионализм самих командиров. Это то, с чем вполне возможно работать, и главное – критически необходимо.



