logo

BTC/USD

106474

ETH/USD

3614.61

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Военных разоблачили на незаконной продаже взрывчатки: стоимость партии поражает
commentss НОВОСТИ Все новости

Военных разоблачили на незаконной продаже взрывчатки: стоимость партии поражает

Большая партия взрывчатки, автоматы, патроны, гранаты: военных разоблачили на незаконной продаже оружия

10 ноября 2025, 16:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Офисе генерального прокурора сообщили, что задержали троих военнослужащих, пытавшихся сбыть крупную партию взрывчатки.

Военных разоблачили на незаконной продаже взрывчатки: стоимость партии поражает

Военные. Иллюстративное фото

Отмечается, что разоблачили и задержали полковника и двух военнослужащих по подозрению в сбыте взрывчатых веществ и боеприпасов. Злоумышленники пытались реализовать более 500 кг пластической взрывчатки, а также 22 брикета пластида (более 11 кг), 7 гранат и детонирующий шнур. Примерная стоимость всей "партии" составляет 88 тыс. долларов США.

В Офисе генпрокурора также уточнили, что во время обысков у военных были изъяты оружие и средства поражения военного образца:

  • автомат,

  • пистолет-пулемет,

  • более 2 тыс. патронов,

  • гранаты разных типов,

  • выстрелы к гранатомету,

  • контейнер с ракетой.

"Всем трем задержанным прокуроры сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Им избраны меры пресечения", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко заявил, что в октябре было 21602 случая СЗЧ. Военные прокомментировали ситуацию и спрогнозировали последствия. По словам подполковника ВСУ, Третий армейский корпус Максима Жорина, такие цифры СЗЧ — это полная катастрофа.

Военный объяснил, почему в одних подразделениях эти цифры катастрофические, а в других не существенные. По его словам, самый первый ответ лежит в плоскости работы с личным составом. Подготовка, обеспечение, отношение к людям и профессионализм самих командиров. Это то, с чем вполне возможно работать, и главное – критически необходимо.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/zatrimano-tryox-viiskovosluzbovciv-yaki-namagalisya-zbuti-veliku-partiyu-vibuxivki
Теги:

Новости

Все новости