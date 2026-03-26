Військові ТЦК заробляли на мобілізації: за що вимагали гроші з "ухилянтів"
Військові ТЦК заробляли на мобілізації: за що вимагали гроші з “ухилянтів”

У Миколаєві викрили військових ТЦК, які за гроші знімали з розшуку військовозобов’язаних

26 березня 2026, 13:07
Кречмаровская Наталия

Військовослужбовців ТЦК у Миколаєві викрили за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У Національній поліції повідомили, що вони вимагали 2400 доларів за зняття з розшуку. 

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

За даними Нацполіції, фігуранти вимагали та отримали грошові кошти за зняття військовозобов’язаних з розшуку в інформаційній системі “Оберіг” за порушення правил мобілізаційного обліку. 

“У такий спосіб створюючи умови для фактичного уникнення чоловіку виконання військового обов’язку та призову на військову службу під час мобілізації”, — зазначили в Нацполіції.

Правоохоронці затримали фігурантів 34-х та 44-х років одразу після передачі другого траншу коштів у сумі 1200 доларів США  в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.

“Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна”, — повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Державному бюро розслідувань розповіли про нову схему ухилення від мобілізації.

Було викрито схему заробітку на військовозобов’язаних, які мали проблеми з військово-обліковими документами та перебували у розшуку ТЦК в Миколаївській області. Схему організував місцевий безробітний у листопаді 2025 року. Він обіцяв за гроші допомогти чоловікам уникнути мобілізації, запевняв, що має зв’язки у ТЦК та може оформити фіктивний призов із подальшим отриманням трьох відмов від різних військових частин.



Джерело: https://mk.npu.gov.ua/news/2-400-dolariv-za-zniattia-z-rozshuku-u-mykolaievi-politseiski-vykryly-viiskovosluzhbovtsiv-ttsk-ta-sp-za-pidozroiu-v-otrymanni-nepravomirnoi-vyhody
