НОВИНИ

Нова схема ухилення від мобілізації: за що готові платити українці

Яку нову схему викрили в Миколаївській області

20 березня 2026, 17:44
Кречмаровская Наталия

В Державному бюро розслідувань розповіли про нову схему ухилення від мобілізації.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Було викрито схему заробітку на військовозобов’язаних, які мали проблеми з військово-обліковими документами та перебували у розшуку ТЦК в Миколаївській області.

Схему організував місцевий безробітний у листопаді 2025 року. Він обіцяв за гроші допомогти чоловікам уникнути мобілізації, запевняв, що має зв’язки у ТЦК та може оформити фіктивний призов із подальшим отриманням трьох відмов від різних військових частин.

“Суть схеми полягала у маніпуляції процедурою розподілу мобілізованих. Після проходження військово-лікарської комісії чоловіків “на папері” направляли до військових частин, які нібито відмовляли їм в оформленні. Після кількох таких відмов військовозобов’язаних залишали без розподілу і не залучали до військової служби. Фактично вони могли займатись своїми справами вдома”, — повідомили в ДБР. 

За даними слідства, вартість такої “послуги” становила 8 тис. доларів США. 

Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада намагається знайти ефективні методи впливу на військових, які пішли в СЗЧ та громадян, які ухиляються від мобілізації. У Раді переконані, що до таких явищ в Україні призвели, у першу чергу, рішення влади. 

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що влада сама запустила процес СЗЧ, а тепер хоче обмежувати права людей.




Джерело: https://dbr.gov.ua/news/uhilennya-vid-mobilizacii-cherez-vidmovi-vijskovih-chastin-dbr-vikrilo-novu-shemu-na-mikolaivshhini
