Нова схема ухилення від мобілізації: за що готові платити українці

Кречмаровская Наталия
В Державному бюро розслідувань розповіли про нову схему ухилення від мобілізації.
Мобілізація. Ілюстративне фото
Було викрито схему заробітку на військовозобов’язаних, які мали проблеми з військово-обліковими документами та перебували у розшуку ТЦК в Миколаївській області.
Схему організував місцевий безробітний у листопаді 2025 року. Він обіцяв за гроші допомогти чоловікам уникнути мобілізації, запевняв, що має зв’язки у ТЦК та може оформити фіктивний призов із подальшим отриманням трьох відмов від різних військових частин.
За даними слідства, вартість такої “послуги” становила 8 тис. доларів США.
Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада намагається знайти ефективні методи впливу на військових, які пішли в СЗЧ та громадян, які ухиляються від мобілізації. У Раді переконані, що до таких явищ в Україні призвели, у першу чергу, рішення влади.
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що влада сама запустила процес СЗЧ, а тепер хоче обмежувати права людей.