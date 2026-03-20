Новая схема уклонения от мобилизации: за что готовы платить украинцы
Новая схема уклонения от мобилизации: за что готовы платить украинцы

Какую новую схему разоблачили в Николаевской области

20 марта 2026, 17:44
Кречмаровская Наталия

В Государственном бюро расследований рассказали о новой схеме уклонения от мобилизации.

Новая схема уклонения от мобилизации: за что готовы платить украинцы

Мобилизация. Иллюстративное фото

Была разоблачена схема заработка на военнообязанных, которые имели проблемы с военно-учетными документами и находились в розыске ТЦК в Николаевской области.

Схему организовал местный безработный в ноябре 2025 года. Он обещал за деньги помочь мужчинам избежать мобилизации, уверял, что имеет связи в ТЦК и может оформить фиктивный призыв с последующим получением трех отказов от разных воинских частей.

"Суть схемы заключалась в манипуляции процедурой распределения мобилизованных. После прохождения военно-врачебной комиссии мужчин "на бумаге" направляли в воинские части, которые якобы отказывали им в оформлении. После нескольких таких отказов военнообязанных оставляли без распределения и не привлекали в военную службу. Фактически они могли заниматься своими делами на дому”, — сообщили в ГБР.

По данным следствия, стоимость такой услуги составляла 8 тыс. долларов США.

Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти пытаются найти эффективные методы влияния на военных, которые ушли в СЗЧ и уклоняющихся от мобилизации граждан. В Раде убеждены, что к таким явлениям в Украине привели в первую очередь решение власти.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власти сами запустили процесс СЗЧ, а теперь хотят ограничивать права людей.




Источник: https://dbr.gov.ua/news/uhilennya-vid-mobilizacii-cherez-vidmovi-vijskovih-chastin-dbr-vikrilo-novu-shemu-na-mikolaivshhini
