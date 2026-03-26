Военные ТЦК зарабатывали на мобилизации: за что требовали деньги с "уклонистов"

Кречмаровская Наталия
Военнослужащих ТЦК в Николаеве разоблачили по подозрению в получении неправомерной выгоды. В Национальной полиции сообщили, что они требовали 2400 долларов за снятие с розыска.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
По данным Нацполиции, фигуранты требовали и получили денежные средства за снятие военнообязанных с розыска в информационной системе "Оберег" за нарушение правил мобилизационного учета.
Правоохранители задержали фигурантов 34-х и 44-х годов сразу после передачи второго транша средств на сумму 1200 долларов США в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц.
Была разоблачена схема заработка на военнообязанных, которые имели проблемы с военно-учетными документами и находились в розыске ТЦК в Николаевской области. Схему организовал местный безработный в ноябре 2025 года. Он обещал за деньги помочь мужчинам избежать мобилизации, уверял, что имеет связи в ТЦК и может оформить фиктивный призыв с последующим получением трех отказов от разных воинских частей.