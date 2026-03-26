Военные ТЦК зарабатывали на мобилизации: за что требовали деньги с "уклонистов"

Военнослужащих ТЦК в Николаеве разоблачили по подозрению в получении неправомерной выгоды. В Национальной полиции сообщили, что они требовали 2400 долларов за снятие с розыска.

По данным Нацполиции, фигуранты требовали и получили денежные средства за снятие военнообязанных с розыска в информационной системе "Оберег" за нарушение правил мобилизационного учета.

"Таким образом создавая условия для фактического избегания мужчины выполнения воинского долга и призыва на военную службу во время мобилизации", — отметили в Нацполиции.

Правоохранители задержали фигурантов 34-х и 44-х годов сразу после передачи второго транша средств на сумму 1200 долларов США в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц.

"Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", — сообщили в Нацполиции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Государственном бюро расследований рассказали о новой схеме уклонения от мобилизации.

Была разоблачена схема заработка на военнообязанных, которые имели проблемы с военно-учетными документами и находились в розыске ТЦК в Николаевской области. Схему организовал местный безработный в ноябре 2025 года. Он обещал за деньги помочь мужчинам избежать мобилизации, уверял, что имеет связи в ТЦК и может оформить фиктивный призыв с последующим получением трех отказов от разных воинских частей.