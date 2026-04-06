Головна Новини Суспільство події "Військові ТЦК мають право застосовувати зброю": в Раді надали пояснення
“Військові ТЦК мають право застосовувати зброю”: в Раді надали пояснення

У яких ситуаціях військовослужбовці ТЦК мають право застосовувати зброю: нардеп Федієнко

6 квітня 2026, 16:28
Кречмаровская Наталия

Ситуації нападів цивільних на військовослужбовців ТЦК ймовірно збільшується. В мережі інтернет майже щодня з'являються відео сутичок із військовими ТЦК. Також повідомляється, що військовослужбовці терцентрів застосовують зброю. В Раді надали важливі уточнення. 

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Федієнко, хто і сказав про право військовослужбовців застосовувати зброю, пояснив, коли це можливо: 

“Військовослужбовець ТЦК (не плутати з працівником, це цивільна посада), виконує оповіщення, не вартова служба, не бій, і на нього здійснено напад невідомих людей. У такому випадку військовослужбовець ТЦК має право застосувати зброю, якщо, напад був реальний, була загроза його життю”, — пояснив народний депутат. 

За його словами, військовослужбовець ТЦК не має права застосувати зброю, якщо конфлікт не був небезпечним. При цьому, за його словами, не варто забувати про Кримінальний кодекс України, Статут внутрішньої служби Збройних Сил України.

Також політик навів приклад: 

“На військовослужбовця напали фізично (б’ють, душать, застосовують предмети) є спроба відібрати зброю напад групою осіб є ніж чи інша зброя у нападників — у такому випадку він має право на необхідну оборону, аж до застосування вогнепальної зброї”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що п'ятий рік війни виснажує військових — дехто на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Однак демобілізації чи встановлення чітких термінів служби поки не впроваджують. Про причини, а також можливі варіанти вирішення цих проблем розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова.




Джерело: https://www.facebook.com/FediiencoAlexandr/posts/pfbid032wTzMrxKoKxCLVDSVNymWXvXQ5P71KPkj3q3LSiRQfhQ2do5fKQDyuNXfiNcmU64l?locale=uk_UA
