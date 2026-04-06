"Военные ТЦК имеют право применять оружие": в Раде дали объяснение

Ситуация нападений гражданских на военнослужащих ТЦК вероятно увеличивается. В сети интернет почти каждый день появляются видео стычки с военными ТЦК. Также сообщается, что военнослужащие терцентров используют оружие. В Раде дали важные уточнения.

Народный депутат Александр Федиенко, кто и сказал о праве военнослужащих применять оружие, объяснил, когда это возможно:

"Военнослужащий ТЦК (не путать с работником, это гражданская должность), выполняет оповещение, не часовая служба, не бой, и на него совершено нападение неизвестных людей. В таком случае военнослужащий ТЦК имеет право применить оружие, если нападение было реальным, была угроза его жизни", — пояснил народный депутат.

По его словам, военнослужащий ТЦК не имеет права применить оружие, если конфликт не был опасен. При этом, по его словам, не стоит забывать о Уголовном кодексе Украины, Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины.

Также политик привел пример: "На военнослужащего напали физически (бьют, душат, применяют предметы) есть попытка отобрать оружие нападение группой лиц является чем-либо оружие у нападающих — в таком случае он имеет право на необходимую оборону, вплоть до применения огнестрельного оружия".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что пятый год войны истощает военных — некоторые на фронте с начала полномасштабного вторжения. Однако демобилизация или установление четких сроков службы пока не внедряется. О причинах, а также возможных вариантах решения этих проблем рассказала военный омбудсман Ольга Решетилова.




