"Военные ТЦК имеют право применять оружие": в Раде дали объяснение

Кречмаровская Наталия
Ситуация нападений гражданских на военнослужащих ТЦК вероятно увеличивается. В сети интернет почти каждый день появляются видео стычки с военными ТЦК. Также сообщается, что военнослужащие терцентров используют оружие. В Раде дали важные уточнения.
ТЦК.
Народный депутат Александр Федиенко, кто и сказал о праве военнослужащих применять оружие, объяснил, когда это возможно:
По его словам, военнослужащий ТЦК не имеет права применить оружие, если конфликт не был опасен. При этом, по его словам, не стоит забывать о Уголовном кодексе Украины, Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины.
Также политик привел пример:
"На военнослужащего напали физически (бьют, душат, применяют предметы) есть попытка отобрать оружие нападение группой лиц является чем-либо оружие у нападающих — в таком случае он имеет право на необходимую оборону, вплоть до применения огнестрельного оружия".
