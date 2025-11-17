Відставка голови ОП Єрмака: що каже Стерненко

Громадський діяч Сергій Стерненко прокоментував хвилю чуток, які ширяться в телеграм-каналах про можливе масштабне перезавантаження уряду та ймовірну відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака. Він наголосив, що станом на зараз це лише непідтверджені розмови, однак сама поява таких чуток відображає глибоку кризу довіри між суспільством і владою.

Відставка голови ОП Єрмака

На його думку, для відновлення довіри громадян недостатньо точкових рішень чи косметичних ротацій. Потрібні справді серйозні кадрові кроки та зміна правил взаємодії між владою та суспільством. Стерненко підкреслює, що перезапуск системи управління критично важливий для виживання держави в умовах повномасштабної війни — як у політичному, так і у військовому вимірах.

Він акцентує, що суспільство очікує не просто на нові прізвища, а на інший підхід: прозорість рішень, реальну відповідальність посадовців, відкриту розмову з громадянами та відхід від кулуарних домовленостей. У контексті триваючої війни, воєнного стану та високої ціни помилок питання довіри й ефективності управління Стерненко називає питанням виживання країни, а не просто політичної доцільності.

