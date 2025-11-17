Отставка главы ОП Ермака: что говорит Стерненко

Общественный деятель Сергей Стерненко прокомментировал волну слухов, распространяющихся в телеграмм-каналах о возможной масштабной перезагрузке правительства и вероятной отставке главы Офиса президента Андрея Ермака. Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день это лишь неподтвержденные разговоры, однако само появление таких слухов отражает глубокий кризис доверия между обществом и властью.

Отставка главы ОП Ермака

По его мнению, для возобновления доверия граждан недостаточно точечных решений или косметических ротаций. Нужны действительно серьезные кадровые шаги и изменение правил взаимодействия между властью и обществом. Стерненко подчеркивает, что перезапуск системы управления критически важен для выживания государства в условиях полномасштабной войны — как в политическом, так и военном измерениях.

Он акцентирует, что общество ожидает не просто новые фамилии, а другой подход: прозрачность решений, реальную ответственность должностных лиц, открытый разговор с гражданами и отход от кулуарных договоренностей. В контексте продолжающейся войны, военного положения и высокой цены ошибок вопрос доверия и эффективности управления, Стерненко называет вопросом выживания страны, а не просто политической целесообразности.

