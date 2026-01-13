logo_ukra

Вибухове розслідування: хто із звʼязками рф сидить у Верховній Раді та яку функцію виконує
Вибухове розслідування: хто із звʼязками рф сидить у Верховній Раді та яку функцію виконує

У Верховній Раді законопроєкти на відповідність Конституції оцінює юристка, яку журналісти пов’язують із багаторічною проросійською діяльністю та контактами з Кремлем

13 січня 2026, 21:26
Юристка, яка роками отримувала фінансування з Росії на проросійську діяльність в Україні та їздила до Москви до кураторів, сьогодні працює в апараті Верховної Ради України і бере участь у перевірці законопроєктів на конституційність. На це звернув увагу Петро Андрющенко, коментуючи нове розслідування журналістів.

Вибухове розслідування: хто із звʼязками рф сидить у Верховній Раді та яку функцію виконує

Проросійська юристка Яна Салміна

Йдеться про Яну Салміну, яка наразі обіймає посаду головної наукової консультантки в Верховній Раді України. Вона працює у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради (ГНЕУ) — структурі, що аналізує законопроєкти, зокрема їхні правові наслідки та відповідність Конституції України.

За даними журналістів, упродовж років Салміна отримувала кошти з Кремля на діяльність, спрямовану на просування проросійських наративів в Україні, а також неодноразово відвідувала Москву для зустрічей із кураторами. Попри це, нині вона має доступ до одного з ключових етапів законодавчого процесу.

Окремо зазначається, що Салміна проживає у київській квартирі, яка належить її батькові — громадянину Російської Федерації, котрий, за даними розслідування, працює в російській оборонній промисловості.

Факт перебування людини з такими зв’язками в апараті парламенту викликав гостру реакцію в публічному просторі. Критики наголошують, що йдеться не про технічну посаду, а про вплив на оцінку законодавчих ініціатив, які визначають правила життя країни під час війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Юрій Кицак попередив про потенційно катастрофічні наслідки для столиці у разі масштабних відключень електро- та теплопостачання.
За його словами, у випадку знеструмлення цілих житлових масивів можливі вибухи мереж, що створить пряму загрозу для життя людей. У такій ситуації владі доведеться евакуйовувати мешканців окремих районів.



Джерело: https://t.me/andriyshTime/50162
