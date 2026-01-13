Вибухове розслідування: хто із звʼязками рф сидить у Верховній Раді та яку функцію виконує

Юристка, яка роками отримувала фінансування з Росії на проросійську діяльність в Україні та їздила до Москви до кураторів, сьогодні працює в апараті Верховної Ради України і бере участь у перевірці законопроєктів на конституційність. На це звернув увагу Петро Андрющенко, коментуючи нове розслідування журналістів.

Проросійська юристка Яна Салміна

Йдеться про Яну Салміну, яка наразі обіймає посаду головної наукової консультантки в Верховній Раді України. Вона працює у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради (ГНЕУ) — структурі, що аналізує законопроєкти, зокрема їхні правові наслідки та відповідність Конституції України.

За даними журналістів, упродовж років Салміна отримувала кошти з Кремля на діяльність, спрямовану на просування проросійських наративів в Україні, а також неодноразово відвідувала Москву для зустрічей із кураторами. Попри це, нині вона має доступ до одного з ключових етапів законодавчого процесу.

Окремо зазначається, що Салміна проживає у київській квартирі, яка належить її батькові — громадянину Російської Федерації, котрий, за даними розслідування, працює в російській оборонній промисловості.

Факт перебування людини з такими зв’язками в апараті парламенту викликав гостру реакцію в публічному просторі. Критики наголошують, що йдеться не про технічну посаду, а про вплив на оцінку законодавчих ініціатив, які визначають правила життя країни під час війни.

