Взрывное расследование: кто со связями России сидит в Верховной Раде и какую функцию выполняет

Юрист, которая годами получала финансирование из России на пророссийскую деятельность в Украине и ездила в Москву к кураторам, сегодня работает в аппарате Верховной Рады Украины и участвует в проверке законопроектов на конституционность. На это обратил внимание Петр Андрющенко , комментируя новое расследование журналистов.

Пророссийская юристка Яна Салмина

Речь идет о Яне Салмине, которая в настоящее время занимает должность главной научной консультантки в Верховной Раде Украины. Она работает в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады (ГНЭУ) — структуре, анализирующей законопроекты, в частности, их правовые последствия и соответствие Конституции Украины.

По данным журналистов, за годы Салмина получала средства из Кремля на деятельность, направленную на продвижение пророссийских нарративов в Украине, а также неоднократно посещала Москву для встреч с кураторами. Несмотря на это, в настоящее время он имеет доступ к одному из ключевых этапов законодательного процесса.

Отдельно отмечается, что Салмина проживает в принадлежащей ее отцу киевской квартире — гражданину Российской Федерации, который, по данным расследования, работает в российской оборонной промышленности.

Факт нахождения человека с такими связями в аппарате парламента вызвал острую реакцию в публичном пространстве. Критики отмечают, что речь идет не о технической должности, а о влиянии на оценку законодательных инициатив, определяющих правила жизни страны во время войны.

