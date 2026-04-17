Ви ніколи не здогадаєтеся: через що українці відмовили у в'їзді до Польщі
Ви ніколи не здогадаєтеся: через що українці відмовили у в’їзді до Польщі

Українці відмовили у в’їзді до Польщі після того, як на кордоні в її готівці виявили банкноту з небезпечним рівнем радіаційного випромінювання

17 квітня 2026, 22:41
Автор:
Ткачова Марія

На українсько-польському кордоні стався незвичний інцидент, унаслідок якого громадянці України відмовили у в’їзді до Польщі через підвищений рівень радіації на готівці.

Українці відмовили у вʼїзді до Польщі через купюру

Подія сталася на пункті пропуску "Медика", де під час стандартної перевірки спрацювали радіаційні датчики. У ході контролю було встановлено, що одна зі 100-доларових купюр має значне перевищення рівня випромінювання — більш ніж у 1900 разів від норми.

Після додаткової перевірки на банкноті виявили ізотоп, який зазвичай використовується у медичних цілях. Через це купюру вилучили та помістили у спеціальний захисний контейнер для подальшої експертизи.

Як пояснила жінка, вона перевозила близько 10 тисяч доларів готівкою для придбання автомобіля. Водночас через виявлене перевищення радіаційного фону польські прикордонні служби ухвалили рішення відмовити їй у в’їзді.

У підсумку громадянку України повернули на територію України, а ситуацію з небезпечною купюрою наразі вивчають відповідні служби.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Австрії під час виконання авіарейсу з Інсбрука до Відня стався незвичний інцидент, який призвів до затримки польоту більш ніж на кілька годин.
Літак уже розпочав розбіг по злітній смузі, однак пілоти зафіксували некоректні показники швидкості на приладах. Через ризик для безпеки екіпаж ухвалив рішення негайно перервати зліт. Після цього повітряне судно повернули до терміналу, а всіх пасажирів висадили. На борту перебувало понад 100 осіб. Згодом їх перевезли іншим рейсом, однак виліт затримався приблизно на п’ять годин. Під час перевірки технічного стану літака з’ясувалося, що причиною збою стала бджола, яка потрапила у піто-трубку — один із ключових елементів, що вимірює швидкість повітряного потоку. Саме через це система передавала некоректні дані.



Джерело: https://www.rmf24.pl/regiony/rzeszow/news-ukrainka-z-nietypowym-bagazem-studolarowka-postawila-sluzby-,nId,8077706
