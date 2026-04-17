Ви ніколи не здогадаєтеся: через що українці відмовили у в’їзді до Польщі

Ткачова Марія
На українсько-польському кордоні стався незвичний інцидент, унаслідок якого громадянці України відмовили у в’їзді до Польщі через підвищений рівень радіації на готівці.
Українці відмовили у вʼїзді до Польщі через купюру
Подія сталася на пункті пропуску "Медика", де під час стандартної перевірки спрацювали радіаційні датчики. У ході контролю було встановлено, що одна зі 100-доларових купюр має значне перевищення рівня випромінювання — більш ніж у 1900 разів від норми.
Після додаткової перевірки на банкноті виявили ізотоп, який зазвичай використовується у медичних цілях. Через це купюру вилучили та помістили у спеціальний захисний контейнер для подальшої експертизи.
Як пояснила жінка, вона перевозила близько 10 тисяч доларів готівкою для придбання автомобіля. Водночас через виявлене перевищення радіаційного фону польські прикордонні служби ухвалили рішення відмовити їй у в’їзді.
У підсумку громадянку України повернули на територію України, а ситуацію з небезпечною купюрою наразі вивчають відповідні служби.