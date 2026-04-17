Складно уявити: бджола зупинила зліт літака зі 100 пасажирами
Складно уявити: бджола зупинила зліт літака зі 100 пасажирами

В Австрії бджола спричинила затримку авіарейсу, заблокувавши систему вимірювання швидкості літака під час зльоту

17 квітня 2026, 22:25
Ткачова Марія

В Австрії під час виконання авіарейсу з Інсбрука до Відня стався незвичний інцидент, який призвів до затримки польоту більш ніж на кілька годин.

Літак уже розпочав розбіг по злітній смузі, однак пілоти зафіксували некоректні показники швидкості на приладах. Через ризик для безпеки екіпаж ухвалив рішення негайно перервати зліт.

Після цього повітряне судно повернули до терміналу, а всіх пасажирів висадили. На борту перебувало понад 100 осіб. Згодом їх перевезли іншим рейсом, однак виліт затримався приблизно на п’ять годин.

Під час перевірки технічного стану літака з’ясувалося, що причиною збою стала бджола, яка потрапила у піто-трубку — один із ключових елементів, що вимірює швидкість повітряного потоку. Саме через це система передавала некоректні дані.

Фахівці зазначають, що навіть незначне блокування цього елемента може вплинути на точність показників і створити потенційну небезпеку під час зльоту, тому рішення екіпажу про скасування вильоту було обґрунтованим.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії родини військовослужбовців дедалі частіше стикаються з проблемою встановлення реальної долі своїх близьких. Як повідомила юристка Ірина зі Ставропольського краю, особливо гостро це питання постає у випадках, коли тіла передають у закритих цинкових трунах, не даючи можливості родичам переконатися, хто саме знаходиться всередині.
За її словами, у подібних ситуаціях виникає недовіра до офіційної інформації, оскільки дані, отримані від військових або зі сторонніх джерел, можуть не збігатися з тим, що повідомляють офіційно. Один із таких випадків стався з родиною військового, яка відмовилася вірити у його загибель через суперечливі свідчення. Показання побратимів та інша інформація не відповідали офіційній версії, що змусило близьких почати самостійно шукати відповіді.



Джерело: https://www.aeroinside.com/21730/austrian-e195-at-innsbruck-on-apr-12th-2026-rejected-takeoff-due-to-bee
