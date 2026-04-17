Складно уявити: бджола зупинила зліт літака зі 100 пасажирами

В Австрії під час виконання авіарейсу з Інсбрука до Відня стався незвичний інцидент, який призвів до затримки польоту більш ніж на кілька годин.

Бджола зупинила зліт літака зі 100 пасажирами

Літак уже розпочав розбіг по злітній смузі, однак пілоти зафіксували некоректні показники швидкості на приладах. Через ризик для безпеки екіпаж ухвалив рішення негайно перервати зліт.

Після цього повітряне судно повернули до терміналу, а всіх пасажирів висадили. На борту перебувало понад 100 осіб. Згодом їх перевезли іншим рейсом, однак виліт затримався приблизно на п’ять годин.

Під час перевірки технічного стану літака з’ясувалося, що причиною збою стала бджола, яка потрапила у піто-трубку — один із ключових елементів, що вимірює швидкість повітряного потоку. Саме через це система передавала некоректні дані.

Фахівці зазначають, що навіть незначне блокування цього елемента може вплинути на точність показників і створити потенційну небезпеку під час зльоту, тому рішення екіпажу про скасування вильоту було обґрунтованим.

