Сложно представить: пчела остановила взлет самолета со 100 пассажирами

В Австрии во время выполнения авиарейса из Инсбрука в Вену произошел необычный инцидент, приведший к задержке полета более чем на несколько часов.

Пчела остановила взлет самолета со 100 пассажирами

Самолет уже приступил к разбегу по взлетной полосе, однако пилоты зафиксировали некорректные показатели скорости на приборах. Из-за риска безопасности экипаж принял решение немедленно прервать взлет.

После этого воздушное судно вернули в терминал, а всех пассажиров высадили. На борту находились более 100 человек. Впоследствии их перевезли другим рейсом, однако вылет задержался примерно на пять часов.

В ходе проверки технического состояния самолета выяснилось, что причиной сбоя стала попавшая в пито-трубку пчела — один из ключевых элементов, измеряющий скорость воздушного потока. Именно поэтому система передавала некорректные данные.

Специалисты отмечают, что даже незначительная блокировка этого элемента может повлиять на точность показателей и создать потенциальную опасность при взлете, поэтому решение экипажа об отмене вылета было обоснованным.

