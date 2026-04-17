Главная Новости Общество происшествия Сложно представить: пчела остановила взлет самолета со 100 пассажирами
Сложно представить: пчела остановила взлет самолета со 100 пассажирами

В Австрии пчела повлекла задержку авиарейса, заблокировав систему измерения скорости самолета во время взлета

17 апреля 2026, 22:25
Автор:
Ткачова Марія

В Австрии во время выполнения авиарейса из Инсбрука в Вену произошел необычный инцидент, приведший к задержке полета более чем на несколько часов.

Самолет уже приступил к разбегу по взлетной полосе, однако пилоты зафиксировали некорректные показатели скорости на приборах. Из-за риска безопасности экипаж принял решение немедленно прервать взлет.

После этого воздушное судно вернули в терминал, а всех пассажиров высадили. На борту находились более 100 человек. Впоследствии их перевезли другим рейсом, однако вылет задержался примерно на пять часов.

В ходе проверки технического состояния самолета выяснилось, что причиной сбоя стала попавшая в пито-трубку пчела — один из ключевых элементов, измеряющий скорость воздушного потока. Именно поэтому система передавала некорректные данные.

Специалисты отмечают, что даже незначительная блокировка этого элемента может повлиять на точность показателей и создать потенциальную опасность при взлете, поэтому решение экипажа об отмене вылета было обоснованным.

Источник: https://www.aeroinside.com/21730/austrian-e195-at-innsbruck-on-apr-12th-2026-rejected-takeoff-due-to-bee
