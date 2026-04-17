logo

BTC/USD

77424

ETH/USD

2430.72

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Вы никогда не догадаетесь: из-за чего украинке отказали во въезде в Польшу
commentss НОВОСТИ Все новости

Вы никогда не догадаетесь: из-за чего украинке отказали во въезде в Польшу

Украинцы отказали во въезде в Польшу после того, как на границе у ее наличных обнаружили банкноту с опасным уровнем радиационного излучения

17 апреля 2026, 22:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На украинско-польской границе произошел необычный инцидент, в результате которого граждане Украины отказали во въезде в Польшу из-за повышенного уровня радиации наличными.

Событие произошло на пункте пропуска "Медика", где во время стандартной проверки сработали радиационные датчики. В ходе контроля было установлено, что одна из 100-долларовых купюр имеет значительное превышение уровня излучения более чем в 1900 раз от нормы.

После дополнительной проверки на банкноте был обнаружен изотоп, обычно используемый в медицинских целях. Поэтому купюру изъяли и поместили в специальный защитный контейнер для дальнейшей экспертизы.

Как объяснила женщина, она перевозила около 10 тысяч долларов наличными для покупки автомобиля. В то же время, из-за обнаруженного превышения радиационного фона польские пограничные службы приняли решение отказать ей во въезде.

В итоге гражданку Украины вернули на территорию Украины, а ситуацию с опасной купюрой изучают соответствующие службы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Астрии во время выполнения авиарейса из Инсбрука в Вену произошел необычный инцидент, приведший к задержке полета более чем на несколько часов.
Самолет уже приступил к разбегу по взлетной полосе, однако пилоты зафиксировали некорректные показатели скорости на приборах. Из-за риска безопасности экипаж принял решение немедленно прервать взлет. После этого воздушное судно вернули в терминал, а всех пассажиров высадили. На борту находились более 100 человек. Впоследствии их перевезли другим рейсом, однако вылет задержался примерно на пять часов. В ходе проверки технического состояния самолета выяснилось, что причиной сбоя стала попавшая в пито-трубку пчела — один из ключевых элементов, измеряющий скорость воздушного потока. Именно поэтому система передавала некорректные данные.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/regiony/rzeszow/news-ukrainka-z-nietypowym-bagazem-studolarowka-postawila-sluzby-,nId,8077706
Теги:

Новости

Все новости