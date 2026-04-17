Вы никогда не догадаетесь: из-за чего украинке отказали во въезде в Польшу

Ткачова Марія
На украинско-польской границе произошел необычный инцидент, в результате которого граждане Украины отказали во въезде в Польшу из-за повышенного уровня радиации наличными.
Украинцы отказали во въезде в Польшу из-за купюры
Событие произошло на пункте пропуска "Медика", где во время стандартной проверки сработали радиационные датчики. В ходе контроля было установлено, что одна из 100-долларовых купюр имеет значительное превышение уровня излучения более чем в 1900 раз от нормы.
После дополнительной проверки на банкноте был обнаружен изотоп, обычно используемый в медицинских целях. Поэтому купюру изъяли и поместили в специальный защитный контейнер для дальнейшей экспертизы.
Как объяснила женщина, она перевозила около 10 тысяч долларов наличными для покупки автомобиля. В то же время, из-за обнаруженного превышения радиационного фона польские пограничные службы приняли решение отказать ей во въезде.
В итоге гражданку Украины вернули на территорию Украины, а ситуацию с опасной купюрой изучают соответствующие службы.