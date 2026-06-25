Венесуела в руїнах: найпотужніший землетрус може забрати десятки тисяч життів

Венесуела пережила один із найсильніших землетрусів за останні десятиліття. На захід від Каракаса відбулися два потужні підземні поштовхи магнітудою 7,2 і 7,5, причому другий удар був менш ніж через хвилину після першого.

Землетрус у Венесуелі. Фото: з відкритих джерел

Найбільш серйозні руйнування зафіксовано у столиці країни. У Каракасі обрушилися житлові та інші будівлі, а влада була змушена оголосити режим надзвичайного стану. Міжнародний аеропорт столиці тимчасово закрито через пошкодження інфраструктури.

Геологічна служба США попередила, що катастрофа може бути масштабною. За попередніми оцінками, кількість загиблих потенційно може обчислюватися десятками тисяч осіб, проте офіційні дані про жертви поки що не опубліковані.

Особливо важка ситуація склалася в районах Палос-Грандес та Альтаміра, які вже страждали під час руйнівного землетрусу 1967 року. Місцева влада повідомляє як мінімум про дві будівлі, що повністю обрушилися. З-під завалів вдалося врятувати 18 людей, а понад 500 рятувальників продовжують пошукові роботи.

Землетрус відчувався у Каракасі, а й у кількох штатах країни, включаючи Карабобо, Арагуа і Міранду. Багато мешканців вибігли на вулиці, згадуючи трагічні події майже шістдесятирічної давнини.

Додаткову тривогу викликало попередження про загрозу цунамі для низки островів Карибського регіону, включаючи Пуерто-Ріко та Віргінські острови. Пізніше попередження було скасовано, проте влада продовжує оцінювати наслідки стихійного лиха.

У столиці створено екстрені центри допомоги, куди жителі можуть звертатися за інформацією про зниклих родичів, воду та тимчасове притулок. Рятувальні операції тривають цілодобово.

Читайте також на порталі "Коментарі" — люди вибігали з будинків посеред ночі: на півночі Туреччини стався сильний землетрус.