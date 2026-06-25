Венесуэла в руинах: мощнейшее землетрясение может унести десятки тысяч жизней

Венесуэла пережила одно из самых сильных землетрясений за последние десятилетия. К западу от Каракаса произошли два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5, причем второй удар последовал менее чем через минуту после первого.

Землетрясение в Венесуэле. Фото: из открытых источников

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в столице страны. В Каракасе обрушились жилые и другие здания, а власти были вынуждены объявить режим чрезвычайного положения. Международный аэропорт столицы временно закрыт из-за повреждений инфраструктуры.

Геологическая служба США предупредила, что катастрофа может оказаться масштабной. По предварительным оценкам, число погибших потенциально может исчисляться десятками тысяч человек, однако официальные данные о жертвах пока не опубликованы.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в районах Палос-Грандес и Альтамира, которые уже страдали во время разрушительного землетрясения 1967 года. Местные власти сообщают как минимум о двух полностью обрушившихся зданиях. Из-под завалов удалось спасти 18 человек, а более 500 спасателей продолжают поисковые работы.

Землетрясение ощущалось не только в Каракасе, но и в нескольких штатах страны, включая Карабобо, Арагуа и Миранду. Многие жители выбежали на улицы, вспоминая трагические события почти шестидесятилетней давности.

Дополнительную тревогу вызвало предупреждение об угрозе цунами для ряда островов Карибского региона, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Позднее предупреждение было отменено, однако власти продолжают оценивать последствия стихийного бедствия.

В столице созданы экстренные центры помощи, куда жители могут обращаться за информацией о пропавших родственниках, водой и временным убежищем. Спасательные операции продолжаются круглосуточно.

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