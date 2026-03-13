Люди выбегали из домов посреди ночи: на севере Турции произошло мощное землетрясение

На севере Турции ночью 13 марта произошло землетрясение магнитудой 5,5 , которое почувствовали жители сразу нескольких регионов страны.

Землетрясение магнитудой 5,5 всколыхнуло север Турции

Как передают "Комментарии" , об этом сообщает Hurriyet Daily News.

По информации источников, подземные толчки произошли в 03:35 по местному времени в провинции Токат .

Землетрясение почувствовали жители нескольких городов, в том числе Никсара, Самсуна, Сиваса, Амасии и Орду , расположенного на побережье Черного моря.

Свидетели сообщают, что толчки были достаточно сильными , поэтому многие проснулись среди ночи и выбегали на улицы из-за страха новых подземных колебаний.

По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало .

По данным турецкой службы по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения находился на глубине 6,37 километра , что могло усилить чувство толчков на поверхности.

В Министерстве транспорта Турции заявили, что предварительные проверки не выявили повреждений транспортной и коммуникационной инфраструктуры региона.

Турция относится к сейсмически активным территориям, поэтому сильные землетрясения здесь случаются регулярно .

Самая масштабная катастрофа последних лет произошла 6 февраля 2023 года на юго-востоке страны. Тогда серия мощных землетрясений привела к масштабным разрушениям и унесла жизни более 50 тысяч человек .

