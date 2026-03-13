Люди вибігали з будинків посеред ночі: на півночі Туреччини стався потужний землетрус

На півночі Туреччини вночі 13 березня стався землетрус магнітудою 5,5, який відчули жителі одразу кількох регіонів країни.

Землетрус магнітудою 5,5 сколихнув північ Туреччини

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

За інформацією джерел, підземні поштовхи сталися о 03:35 за місцевим часом у провінції Токат.

Землетрус відчули мешканці кількох міст, зокрема Ніксара, Самсуна, Сіваса, Амасьї та Орду, що розташоване на узбережжі Чорного моря.

Свідки повідомляють, що поштовхи були досить сильними, тому багато людей прокинулися серед ночі та вибігали на вулиці через страх нових підземних коливань.

Станом на цей час інформації про руйнування або постраждалих не надходило.

За даними турецької служби з надзвичайних ситуацій, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 6,37 кілометра, що могло посилити відчуття поштовхів на поверхні.

У Міністерстві транспорту Туреччини заявили, що попередні перевірки не виявили пошкоджень транспортної та комунікаційної інфраструктури регіону.

Туреччина належить до сейсмічно активних територій, тому сильні землетруси тут трапляються регулярно.

Наймасштабніша катастрофа останніх років сталася 6 лютого 2023 року на південному сході країни. Тоді серія потужних землетрусів призвела до масштабних руйнувань і забрала життя понад 50 тисяч людей.

