Пекельний вогонь і небачені пошкоджегння: моторошні наслідки атаки РФ по важливому місту

Російські війська завдали удару ударними безпілотниками по портовій інфраструктурі Одеської області, у результаті чого постраждав продуктовий склад на території порту. Інформацію підтвердив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Фото: з відкритих джерел

"Через ворожий удар виникла пожежа. Рятувальники її оперативно ліквідували. Минулося без загиблих і постраждалих", — повідомив він.



За словами чиновника, ситуація контрольована та загрози для населення немає.

Раніше стало відомо, що окупанти атакували дронами Миколаїв, спричинивши пошкодження на об’єктах транспортної інфраструктури. Подібні атаки свідчать про активність російської авіації та можливість нових загроз для критично важливих об’єктів на півдні України.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі для ТСН.ua зазначив, що спостережувана активність стратегічної авіації РФ робить підготовку до подібних атак цілком ймовірною. За його словами, найбільш небезпечним сценарієм може стати поєднання балістичних ракет повітряного та наземного базування, яке здатне завдавати значної шкоди об’єктам інфраструктури.

"А от балістика повітряного базування у комбінації з балістикою наземного базування — тут цілком ймовірно для завдавання шкоди інфраструктурі", — пояснив Жданов.

За словами експерта, сучасні методи ураження ворога дозволяють завдавати ударів уражаючою силою без прямого ризику для особового складу.

