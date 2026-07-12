Великі черги на кордоні з Польщею: де чекати до трьох діб і як уникнути заторів

На українсько-польському кордоні різко зросли черги з легкових автомобілів, автобусів і вантажівок. На окремих пунктах пропуску водії фур змушені чекати понад три доби, тоді як пасажири автобусів повідомляють про багатогодинне очікування під відкритим сонцем. Про це свідчать дані системи "єЧерга" та інформація Державної прикордонної служби України.

Черги на кордоні з Польщею. Фото з відкритих джерел

Одна з найскладніших ситуацій на кордоні з Польщею наразі спостерігається на пункті пропуску Краківець — Корчова, де в електронній черзі перебуває понад 600 вантажівок. Час очікування для окремих категорій транспорту сягає майже трьох діб.

Не менш напружена ситуація і на пункті Ягодин — Дорогуськ. Тут у черзі перебувають понад тисяча завантажених вантажівок масою понад 7,5 тонни, а середній час очікування перевищує три доби. На пункті Шегині — Медика також накопичилися сотні порожніх і завантажених фур.

Водночас значно спокійнішою залишається ситуація на переході Устилуг — Зосин, Грушів — Будомєж, Смільниця — Кросьценко, де кількість транспортних засобів у черзі суттєво менша.

Черги на кордоні з Польщею

Черги на кордоні з Польщею

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що навантаження на кордон традиційно зростає у вихідні. За його словами, лише за першу половину дня державний кордон перетнули близько 145 тисяч громадян, причому потоки на в'їзд і виїзд були майже однаковими.

Водночас найбільш завантаженими для легкового транспорту залишаються пункти пропуску Угринів, Устилуг та Шегині. За словами Демченка, головною причиною заторів є те, що водії масово обирають одні й ті самі переходи, хоча альтернативні пункти пропуску залишаються менш завантаженими.

У ДПСУ радять перед поїздкою перевіряти актуальну ситуацію на кордоні через систему "єЧерга" та, за можливості, обирати менш завантажені маршрути. Перевізникам автобусів також рекомендують обов'язково користуватися електронною реєстрацією, що дозволяє скоротити час очікування.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Польща у червні закрила пункт пропуску на кордоні з Україною.

Також "Коментарі" писали, що черги на кордоні можуть стати рекордними.