Большие очереди на границе с Польшей: где ждать до трех суток и как избежать пробок

На украинско-польской границе резко выросли очереди легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. На отдельных пунктах пропуска водители фур вынуждены ждать более трех суток, тогда как пассажиры автобусов сообщают о многочасовом ожидании под открытым солнцем. Об этом свидетельствуют данные системы "еЧерга" и информация Государственной пограничной службы Украины.

Очереди на границе с Польшей. Фото из открытых источников

Одна из самых сложных ситуаций на границе с Польшей в настоящее время наблюдается на пункте пропуска Краковец – Корчёва, где в электронной очереди находится более 600 грузовиков. Время ожидания для отдельных категорий транспорта достигает почти трех суток.

Не менее напряженная ситуация и на пункте Ягодин – Дорогуск. Здесь в очереди находятся более тысячи загруженных грузовиков массой более 7,5 тонн, а среднее время ожидания превышает трое суток. На пункте Шегини – Медика также накопились сотни пустых и загруженных фур.

В то же время значительно спокойнее остается ситуация на переходе Устилуг – Зосин, Грушев – Будомеж, Смольница – Кросьценко, где количество транспортных средств в очереди существенно меньше.

Очереди на границе с Польшей

Очереди на границе с Польшей

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко пояснил, что нагрузка на границу традиционно возрастает в выходные. По его словам, только за первую половину дня государственную границу пересекли около 145 тысяч граждан, причем потоки на въезд и выезд были почти одинаковыми.

В то же время, наиболее загруженными для легкового транспорта остаются пункты пропуска Угринов, Устилуг и Шегини. По словам Демченко, главной причиной пробок является то, что водители массово выбирают одни и те же переходы, хотя альтернативные пункты пропуска остаются менее загруженными.

В ГНСУ советуют перед поездкой проверять актуальную ситуацию на границе через систему "еЧерга" и, по возможности, выбирать менее загруженные маршруты. Перевозчикам автобусов также рекомендуют обязательно пользоваться электронной регистрацией, позволяющей сократить время ожидания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша в июне закрыла пункт пропуска на границе с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что очереди на границе могут стать рекордными.