В якій країні українцям загрожує депортація вже до кінця року

Ткачова Марія
Ізраїльська газета Haaretz пише, що тисячі громадян України, які прибули до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, можуть бути депортовані до кінця грудня. Причиною є те, що уряд досі не продовжив дію групового захисту, який дозволяв українцям легально перебувати в країні як тимчасовим вимушеним мігрантам.
Українські біженці в Ізраїлі
Механізм групового захисту був запроваджений колишнім міністром внутрішніх справ, однак наразі це відомство не має очільника, що ускладнило ухвалення рішення. Тепер відповідальність за продовження або припинення дії цього статусу повністю переходить до прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.
Правозахисні організації звернулися до уряду з вимогою продовжити дію захисту для українських громадян. Вони наголошують, що багато людей не мають можливості повернутися додому через бойові дії, руйнування житла та небезпеку, яка зберігається по всій території України.
За даними Haaretz, без термінового рішення тисячі українців можуть опинитися в ситуації, коли втрата статусу автоматично відкриє шлях до їхньої депортації.