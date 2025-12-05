logo_ukra

В якій країні українцям загрожує депортація вже до кінця року
В якій країні українцям загрожує депортація вже до кінця року

Haaretz повідомляє, що тисячі українських біженців в Ізраїлі можуть втратити захисний статус і опинитися під загрозою депортації вже наприкінці року

5 грудня 2025, 01:19
Ткачова Марія

Ізраїльська газета Haaretz пише, що тисячі громадян України, які прибули до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, можуть бути депортовані до кінця грудня. Причиною є те, що уряд досі не продовжив дію групового захисту, який дозволяв українцям легально перебувати в країні як тимчасовим вимушеним мігрантам.

В якій країні українцям загрожує депортація вже до кінця року

Українські біженці в Ізраїлі

Механізм групового захисту був запроваджений колишнім міністром внутрішніх справ, однак наразі це відомство не має очільника, що ускладнило ухвалення рішення. Тепер відповідальність за продовження або припинення дії цього статусу повністю переходить до прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Правозахисні організації звернулися до уряду з вимогою продовжити дію захисту для українських громадян. Вони наголошують, що багато людей не мають можливості повернутися додому через бойові дії, руйнування житла та небезпеку, яка зберігається по всій території України.

За даними Haaretz, без термінового рішення тисячі українців можуть опинитися в ситуації, коли втрата статусу автоматично відкриє шлях до їхньої депортації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за даними Financial Times, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висунула пропозицію використати заморожені російські активи для надання Україні масштабних фінансових позик. Йдеться про суму до €210 млрд, що суттєво перевищує обсяги будь-яких попередніх ініціатив ЄС у цій сфері.
План ґрунтується на використанні надзвичайних юридичних механізмів, які раніше застосовувалися в Євросоюзі для ліквідації наслідків природних катастроф. Такий підхід дає змогу обійти вимогу про одностайне рішення всіх держав-членів і фактично нейтралізує можливе вето з боку Угорщини.



Джерело: https://archive.is/
