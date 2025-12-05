В какой стране украинцам грозит депортация уже к концу года

Израильская газета Haaretz пишет, что тысячи граждан Украины, прибывших в Израиль после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, могут быть депортированы до конца декабря. Причиной того, что правительство до сих пор не продлило действие групповой защиты, которая позволяла украинцам легально находиться в стране как временным вынужденным мигрантам.

Украинские беженцы в Израиле

Механизм групповой защиты был введен бывшим министром внутренних дел, однако пока это ведомство не имеет руководителя, что усложнило принятие решения. Теперь ответственность за продление или прекращение действия этого статуса полностью переходит к премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Правозащитные организации обратились к правительству с требованием продолжить защиту для украинских граждан. Они отмечают, что многие люди не имеют возможности вернуться домой из-за боевых действий, разрушения жилья и опасности, которая сохраняется по всей территории Украины.

По данным Haaretz, без срочного решения тысячи украинцев могут оказаться в ситуации, когда потеря статуса автоматически откроет путь к их депортации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным Financial Times, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выдвинула предложение использовать замороженные российские активы для предоставления Украине масштабных финансовых займов. Речь идет о сумме до 210 млрд евро, что существенно превышает объемы любых предыдущих инициатив ЕС в этой сфере.

План основывается на использовании чрезвычайных юридических механизмов, ранее применявшихся в Евросоюзе для ликвидации последствий природных катастроф. Такой подход позволяет обойти требование единогласного решения всех государств-членов и фактически нейтрализует возможное вето со стороны Венгрии.

