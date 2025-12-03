В Україну завозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: де опинилися автівки

Група осіб ввозила вживані автомобілі до України під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Однак автомобілі до військових не потрапляли, їх продавали через онлайн-майданчики.

Авто. Ілюстративне фото

У Бюро економічної безпеки повідомили, що до групи осіб, залучених до контрабанди транспортних засобів, входили керівники кількох благодійних фондів та організацій.

“При перетині кордону України, учасники схеми декларували автівки як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Щоб уникнути сплати митних платежів, подавали на митницю документи з неправдивими даними та отримували пільговий режим ввезення. Насправді ж автомобілі призначалися для продажу третім особам через спеціалізовані платформи онлайн-оголошень”, — йдеться у повідомленні.

Під час контрольної закупівлі детективи придбали один із таких авто, ввезений як “гуманітарний”. Оплату отримала особа, яка не мала стосунку до жодної благодійної діяльності.

У межах кримінального провадження провели обшуки за місцем проживання фігурантів, на території розбірки автомобілів та у транспортних засобах. Детективи вилучили майно на понад 4,3 млн грн, у тому числі майже 3 млн грн готівкових коштів, 4 автомобілі, а також імітаційні купюри на суму 9 500 доларів США.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Київській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів на потреби військових.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що директору підприємства в Київській області повідомлено про підозру за постачання неякісної військової форми на 1,7 млн грн.



