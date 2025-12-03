logo_ukra

Головна Новини Суспільство події В Україну завозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: де опинилися автівки
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україну завозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: де опинилися автівки

Автомобілі, ввезені, як гуманітарна допомога ЗСУ, продавали в інтернеті

3 грудня 2025, 17:24
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Група осіб ввозила вживані автомобілі до України під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Однак автомобілі до військових не потрапляли, їх продавали через онлайн-майданчики.

У Бюро економічної безпеки повідомили, що до групи осіб, залучених до контрабанди транспортних засобів, входили керівники кількох благодійних фондів та організацій.

“При перетині кордону України, учасники схеми декларували автівки як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Щоб уникнути сплати митних платежів, подавали на митницю документи з неправдивими даними та отримували пільговий режим ввезення. Насправді ж автомобілі призначалися для продажу третім особам через спеціалізовані платформи онлайн-оголошень”, — йдеться у повідомленні. 

Під час контрольної закупівлі детективи придбали один із таких авто, ввезений як “гуманітарний”. Оплату отримала особа, яка не мала стосунку до жодної благодійної діяльності.

У межах кримінального провадження провели обшуки за місцем проживання фігурантів, на території розбірки автомобілів та у транспортних засобах. Детективи вилучили майно на понад 4,3 млн грн, у тому числі майже 3 млн грн готівкових коштів, 4 автомобілі, а також імітаційні купюри на суму 9 500 доларів США.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Київській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів на потреби військових. 

В Офісі генерального прокурора зазначили, що директору підприємства в Київській області повідомлено про підозру за постачання неякісної військової форми на 1,7 млн грн.




Джерело: https://esbu.gov.ua/news/na-lvivshchyni-vykryto-skhemu-vvezennia-avto-pid-vyhliadom-humanitarnoi-dopomohy-dlia-zsu
