В Украину завозили авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ: где оказались автомобили

Группа лиц ввозила б/у автомобили в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины. Однако автомобили к военным не попадали, их продавали через онлайн-площадки.

Авто. Иллюстративное фото

В Бюро экономической безопасности сообщили, что в группу лиц, вовлеченных в контрабанду транспортных средств, входили руководители нескольких благотворительных фондов и организаций.

"При пересечении границы Украины, участники схемы декларировали автомобили как гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, подавали на таможню документы с ложными данными и получали льготный режим ввоза. На самом же деле автомобили предназначались для продажи третьим лицам через специализированные платформы онлайн-объявлений”, — говорится в сообщении.

Во время контрольной закупки детективы приобрели один из таких авто, ввезенный как "гуманитарный". Оплату получило лицо, которое не имело никакой благотворительной деятельности.

В рамках уголовного производства были проведены обыски по месту жительства фигурантов, на территории разборки автомобилей и в транспортных средствах. Детективы изъяли имущество более чем на 4,3 млн грн, в том числе почти 3 млн грн наличных средств, 4 автомобиля, а также имитационные купюры на сумму 9 500 долларов США.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киевской области разоблачили схему хищения бюджетных средств на нужды военных.

В Офисе генерального прокурора отметили, что директору предприятия в Киевской области поставлено в известность о подозрении за поставку некачественной военной формы на 1,7 млн грн.



