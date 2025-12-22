В Україні поїзд зійшов із рейок: в "Укрзалізниці" розкрили деталі

На Житомирщині сталася ДТП з вантажним потягом, через який пасажирський поїзд Харків – Ужгород екстрено зупинено, а локомотив зійшов з рейок. Про це йшлося у публікації "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Біля Коростеня поїзд зійшов із рейок. Фото: із відкритих джерел

Неподалік Коростеня, що на Житомирщині, зіткнення зі сходом вантажного поїзда спричинило екстрену зупинку пасажирського поїзда №45/46 Харків – Ужгород. Локомотив зійшов із рейок.

Серед пасажирів серйозних травм немає, одна пасажирка отримала поріз склом – допомога надана на місці.

Травмовано бригаду вантажного поїзда: машиніста та помічника госпіталізовано, поруч чергують колеги та рятувальники.

Потяг №45/46 вже переведений на сусідню станцію та перенаправлений об'їзним маршрутом.

Також змінено маршрути низки далеких поїздів через Шепетівку, Козятин та Фастів. Очікуються затримки від трьох годин. Через Фастів замість Коростеня тепер йдуть:

№1/123 Харків — Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ — Черкаси;

№92 Львів — Київ;

№30 Ужгород — Київ;

№8/150 Чернівці — Київ;

№52 Перемишль — Київ;

№68/20 Варшава, Пагорб — Київ;

№108 Солотвино — Київ.

Потяг №98 Ковель-Київ, як виняток, проходить через Житомир, затримка буде мінімальною.

На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл до Коростеня та назад. Подробиці про приміські зміни доступні на каналі "Укрзалізниця: приміські потяги".

Залізничники працюють над прискоренням руху поїздів, перенаправлених за об'їзним маршрутом, та швидким відновленням пошкодженої ділянки.

Залізничники працюють над прискоренням руху поїздів, перенаправлених за об'їзним маршрутом, та швидким відновленням пошкодженої ділянки.




