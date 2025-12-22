В Украине поезд сошел с рельсов: в "Укрзализныци" раскрыли детали

Рубрики
В Житомирской области произошло ДТП с грузовым поездом, из-за которого пассажирский поезд Харьков – Ужгород экстренно остановлен, а локомотив сошел с рельсов. Об этом говорилось в публикации "Укрзализныци" в сети Telegram.
Возле Коростеня поезд сошел с рельсов. Фото: из открытых источников
Недалеко от Коростеня, что в Житомирской области, столкновение с востоком грузового поезда стало причиной экстренной остановки пассажирского поезда №45/46 Харьков – Ужгород. Локомотив сошел с рельсов.
Среди пассажиров травм серьезных нет, одна пассажирка получила порез стеклом – помощь оказана на месте.
Травмирована бригада грузового поезда: машинист и помощник госпитализированы, рядом дежурят коллеги и спасатели.
Поезд №45/46 уже переведен на соседнюю станцию и перенаправлен по объездному маршруту.
Также изменены маршруты ряда дальних поездов через Шепетовку, Казатин и Фастов. Ожидаются задержки от трех часов. Через Фастов вместо Коростеня теперь следуют:
№1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта;
№44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;
№92 Львов — Киев;
№30 Ужгород — Киев;
№8/150 Черновцы — Киев;
№52 Перемышль — Киев;
№68/20 Варшава, Холм — Киев;
№108 Солотвино — Киев.
Поезд №98 Ковель — Киев, как исключение, проходит через Житомир, задержка будет минимальной.
На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл до Коростеня и обратно. Подробности о пригородных изменениях доступны на канале "Укрзализныця: пригородные поезда".
Железнодорожники работают над ускорением движения поездов, перенаправленных по объездному маршруту, и скорейшим восстановлением поврежденного участка.
