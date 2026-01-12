logo_ukra

Головна Новини Суспільство події В Україні через перебої зі світлом не працює низка реєстрів
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні через перебої зі світлом не працює низка реєстрів

У Національних інформаційних системах заявили, що тривають заходи для відновлення та стабілізації електропостачання

12 січня 2026, 17:01
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Україні зупинилася робота низки реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції.

В Україні через перебої зі світлом не працює низка реєстрів

Низка реєстрів зупинили роботу. Фото: з відкритих джерел

Причиною називають перебої з електропостачанням. Про це у Facebook повідомляють Національні інформаційні системи. 

"У зв’язку з перебоями електропостачання на одному з центрів обробки даних можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України", — йдеться у повідомленні.

Підприємство запевняє, що зараз тривають заходи для відновлення та стабілізації електропостачання. 

Як повідомляв портал "Коментарі", у найбільш постраждалих від обстрілів регіонах України енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур, обледеніння обладнання та ліній електропередач. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. 

За словами Свириденко, головне завдання — відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків. Водночас вона запевнила, що критична інфраструктура працює безперебійно.

Раніше видання "Коментарі" писало, що обладнання на столичних ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, пошкоджене внаслідок нічного обстрілу РФ 9 січня, досі не відновлено. Про це повідомив член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк.  




Джерело: https://www.facebook.com/nais.gov
