В Украине из-за перебоев со светом не работает ряд реестров

В Украине остановилась работа ряда реестров, держателем которых является Министерство юстиции.

Ряд реестров остановили работу. Фото: из открытых источников

Причиной называют перебои с электроснабжением. Об этом в Facebook сообщают Национальные информационные системы.

"В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины", — говорится в сообщении.

Предприятие уверяет, что сейчас продолжаются меры по восстановлению и стабилизации электроснабжения.

Как сообщал портал "Комментарии", в наиболее пострадавших от обстрелов регионах Украины энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур, оледенения оборудования и линий электропередач. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности, Бориспольском и Броварском районах. Отдельный фокус – возобновление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов.

По словам Свириденко, главная задача – возобновить электро- и теплоснабжение для всех домов. В то же время, она заверила, что критическая инфраструктура работает бесперебойно.

Ранее издание "Комментарии" писало, что оборудование на столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, поврежденное в результате ночных обстрелов РФ 9 января, до сих пор не восстановлено. Об этом сообщил член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк.