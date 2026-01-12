Катастрофа у Києві все більш очевидна: озвучено тривожну для всіх заяву

Обладнання на столичних ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, пошкоджене внаслідок нічного обстрілу РФ 9 січня, досі не відновлено. Про це повідомив у ефірі телеканалу "Київ 24" член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк.

Фото: з відкритих джерел

"Там надскладна ситуація. Працюють комунальники, енергетики, працівники ДСНС — 24/7. Ситуація доволі складна, але люди працюють і, я сподіваюсь, що поступово вдасться відновити теплопостачання усім містянам", – зазначив депутат, не уточнивши конкретних термінів завершення ремонтних робіт.

Нагорняк також підкреслив, що жодна захисна інфраструктура не може врятувати об’єкти такого масштабу від балістичних ракет, якими Росія атакувала столичні ТЕЦ.

"Треба відверто говорити, що захисна споруда може вберегти той чи інший елемент електростанції — або на ГЕС, або підстанції 'Укренерго' — лише від шахедів або крилатих ракет, але саму електростанцію нічим захистити неможливо", – додав парламентар.

В цілому ситуація з теплопостачанням Києва залишається критичною, проте комунальні служби та енергетики працюють безперервно, щоб мінімізувати наслідки атаки. Водночас експерти наголошують, що відновлення роботи великих ТЕЦ після подібних ударів — це складний та тривалий процес, який потребує значних зусиль і координації між різними відомствами.

