Катастрофа в Киеве все более очевидна: озвучено тревожное для всех заявление

Оборудование на столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, поврежденное в результате ночных обстрелов РФ 9 января, до сих пор не восстановлено. Об этом сообщил в эфире телеканала "Киев 24" член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк.

"Там сверхсложная ситуация. Работают коммунальщики, энергетики, работники ГСЧС — 24/7. Ситуация достаточно сложная, но люди работают и, я надеюсь, что постепенно удастся возобновить теплоснабжение всем горожанам", – отметил депутат, не уточнив конкретные сроки завершения ремонтных работ.

Нагорняк также подчеркнул, что ни одна защитная инфраструктура не может спасти объекты такого масштаба от баллистических ракет, которыми Россия атаковала столичные ТЭЦ.

"Нужно откровенно говорить, что защитное сооружение может уберечь тот или иной элемент электростанции — либо на ГЭС, либо подстанции 'Укрэнерго' — только от шахедов или крылатых ракет, но саму электростанцию ничем защитить невозможно", — добавил парламентарий.

В целом, ситуация с теплоснабжением Киева остается критической, однако коммунальные службы и энергетики работают непрерывно, чтобы минимизировать последствия атаки. В то же время эксперты отмечают, что возобновление работы крупных ТЭЦ после подобных ударов — это сложный и длительный процесс, требующий значительных усилий и координации между разными ведомствами.

