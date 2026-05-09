В Раді вимагають термінових рішень: це може призвести до катастрофічних наслідків

Кречмаровская Наталия
У Чорнобильській зоні вже другу добу триває масштабна пожежа — площа 1200 гектарів. У Верховній Раді попередили про загрози.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Микола Тищенко зауважив, що 7 травня напрямок вітру був інший, але 8-го повітряні маси змінилися. За його словами, весь дим, продукти горіння та радіаційні викиди неслися у сторону водозбірного басейну Києва та Київської області.
Парламентар пояснив, що вся територія є заповідною зоною, тому існують законодавчі обмеження. Необхідні роботи там не можна проводити без оцінки впливу на довкілля, і ця процедура, за його словами, може тривати ледь не рік.
При надзвичайній ситуації вже під час пожежі доводиться екстрено прокладати проходи та доступ для ДСНС. Це втрата дорогоцінного часу.
За його словами, проблема обговорювалася неодноразово на комісіях, профільному комітеті. Всі учасники одноголосно підтвердили: захаращеність та горільник необхідно прибирати негайно, створювати протипожежні розриви та мінералізовані смуги, щоб ДСНС могли заїхати та гасити пожежі. Без цих рішень втрачається контроль над пожежною ситуацією у Чорнобильській зоні.
