В Раді вимагають термінових рішень: це може призвести до катастрофічних наслідків
В Раді вимагають термінових рішень: це може призвести до катастрофічних наслідків

Народний депутат Тищенко розповів про складнощі з ліквідацією пожежі в Чорнобильській зоні

9 травня 2026, 00:16
Кречмаровская Наталия

У Чорнобильській зоні вже другу добу триває масштабна пожежа — площа 1200 гектарів. У Верховній Раді попередили про загрози. 

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко зауважив, що 7 травня напрямок вітру був інший, але 8-го повітряні маси змінилися. За його словами, весь дим, продукти горіння та  радіаційні викиди неслися у сторону водозбірного басейну Києва та Київської області.

“7 травня після падіння ворожого дрона займання почалося орієнтовно з 20 гектарів. Станом на зараз палає вже близько 1200 гектарів, і площа пожежі продовжує стрімко збільшуватись. Гинуть тварини, випалюються величезні території, а ДСНС фізично не може дістатися до частини осередків займання, бо території захаращені та завалені вже наявним горільником та чагарником, відсутні протипожежні розриви та мінералізовані смуги”, — зауважив нардеп. 

Парламентар пояснив, що вся територія є заповідною зоною, тому існують законодавчі обмеження. Необхідні роботи там не можна проводити без оцінки впливу на довкілля, і ця процедура, за його словами, може тривати ледь не рік. 

При надзвичайній ситуації вже під час пожежі доводиться екстрено прокладати проходи та доступ для ДСНС. Це втрата дорогоцінного часу.

За його словами, проблема обговорювалася неодноразово на комісіях, профільному комітеті. Всі учасники одноголосно підтвердили: захаращеність та горільник необхідно прибирати негайно, створювати протипожежні розриви та мінералізовані смуги, щоб ДСНС могли заїхати та гасити пожежі. Без цих рішень втрачається контроль над пожежною ситуацією у Чорнобильській зоні.

“На жаль, необхідні рішення досі блокуються та затягуються. І сьогодні ми вже бачимо наслідки цієї бездіяльності в реальному часі”, — зауважив політик і підкреслив, без змін кожна наступна пожежа може мати вже не локальні, а катастрофічні наслідки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про рівень радіації станом на 8 травня. 



Джерело: https://t.me/NikolayTishchenko/4033
