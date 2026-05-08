Пожежа в Зоні відчуження триває: офіційні дані про рівень радіації в Україні на 8 травня

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило актуальні дані щодо радіаційної обстановки в країні станом на ранок 8 травня. Попри те, що рятувальники продовжують боротьбу з вогнем у Чорнобильській зоні відчуження, показники залишаються безпечними.

Пожежа в Чорнобилі. Фото: ДСНС

Фахівці Національної гідрометеорологічної служби ДСНС зазначають, що в усіх регіонах, включно з північною частиною Київщини, рівень гамма-випромінювання не перевищує допустимих значень. Громадян закликають зберігати спокій та довіряти лише перевіреним даним, уникаючи непідтверджених чуток.

"Станом на 11:00 8 травня радіаційна ситуація на території України (зокрема на півночі Київської області) залишається стабільною. Рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни", — підкреслили у відомстві.

Наразі тривають роботи з ліквідації масштабного загоряння в лісових масивах поблизу Чорнобиля. МВС обіцяє оперативно сповіщати про будь-які зміни в стані довкілля.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що на кордоні з Росією у Чернігівській області через обстріли палає 2400 гектарів лісу. Ускладнює ситуацію те, що через постійні обстріли ворога лісники не мають доступу до місця, де вирує вогонь. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДП "Ліси України".

Зазначається, що вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва ДП "Ліси України". Йдеться про п’ятикілометрову прикордонну зону біля кордону з Росією, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію.



