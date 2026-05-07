РФ випалює Україну: нова біда прийшла звідти, де її ніхто не очікував
РФ випалює Україну: нова біда прийшла звідти, де її ніхто не очікував

На кордоні з РФ через обстріли палає 2400 гектарів лісу

7 травня 2026, 13:20
Автор:
Кравцев Сергей

На кордоні з Росією у Чернігівській області через обстріли палає 2400 гектарів лісу. Ускладнює ситуацію те, що через постійні обстріли ворога лісники не мають доступу до місця, де вирує вогонь. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДП "Ліси України".

Пожежа у Чернігівській області. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва ДП "Ліси України".

Йдеться про п’ятикілометрову прикордонну зону біля кордону з Росією, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію.

Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства.

Зазначається, що наразі задіяні всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких рятувальники та лісники мають доступ. Насамперед створюються додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБ, адже ворог б’є по будь-якій техніці, розповіли у "Ліси України".

Також вчора, 6 травня, підприємство провело спільну нараду з представниками військових, ДСНС та місцевої влади.

"Важливо не допустити поширення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі. Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства. Але поки що ми не маємо можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі дрони", — зазначил у "Ліси України".

Читайте також на порталі "Коментарі" — нафтопереробний завод у Туапсе, який є критично важливим вузлом для експорту російських енергоресурсів, знову став ціллю атаки. Величезні стовпи токсичного диму накрили місто, а місцева влада була змушена вдатися до екстрених заходів. Губернатор Веніамін Кондратьєв назвав подію "серйозною надзвичайною ситуацією".




Джерело: https://www.facebook.com/reel/1282206977348492
