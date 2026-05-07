РФ выжигает Украину: новая беда пришла оттуда, где ее никто не ожидал

На границе с Россией в Черниговской области из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса. Усложняет ситуацию то, что из-за постоянных обстрелов врага лесники не имеют доступа к месту, где бурлит огонь. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГП "Леса Украины".

Пожар в Черниговской области. Фото: из открытых источников

Отмечается, что огонь охватил территории Елинского и Тихоновичского лесничества Корюковского надлесничества ГП "Леса Украины".

Речь идет о пятикилометровой приграничной зоне у границы с Россией, доступа к которой у лесоводов уже давно нет из-за ситуации безопасности.

Возгорание зафиксировали камеры видеонаблюдения предприятия.

Отмечается, что задействованы все силы лесной охраны, чтобы не допустить распространения огня на территории, к которым спасатели и лесники имеют доступ. В первую очередь создаются дополнительные минерализованные полосы. Трактора предприятия работают под прикрытием РЭБ, ведь враг бьет по любой технике, рассказали в "Леса Украины".

Также вчера, 6 мая, предприятие провело совместное совещание с представителями военных, ГСЧС и местных властей.

"Важно не допустить распространения огня в населенные пункты в прифронтовой полосе. Мобилизирована вся новая пожарная техника предприятия. Но пока у нас нет возможности полноценно ее задействовать, ведь в воздухе постоянно находятся вражеские дроны", — отметил в "Леса Украины".

Читайте на портале "Комментарии" — нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, являющийся критически важным узлом для экспорта российских энергоресурсов, снова стал целью атаки. Огромные столбы токсического дыма накрыли город, а местные власти были вынуждены прибегнуть к экстренным мерам. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал событие "серьезной чрезвычайной ситуацией".



