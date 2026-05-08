Пожар в Зоне отчуждения продолжается: официальные данные по уровню радиации в Украине на 8 мая

Министерство внутренних дел Украины обнародовало актуальные данные по радиационной обстановке в стране по состоянию на утро 8 мая. Несмотря на то, что спасатели продолжают борьбу с огнем в Чернобыльской зоне отчуждения, показатели остаются безопасными.

Пожар в Чернобыле. Фото: ГСЧС

Специалисты Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС отмечают, что во всех регионах, включая северную часть Киевщины, уровень гамма-излучения не превышает допустимых значений. Граждан призывают сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным, избегая неподтвержденных слухов.

"По состоянию на 11:00 8 мая радиационная ситуация на территории Украины (в частности на севере Киевской области) остается стабильной. Уровень гамма-излучения находится в пределах нормы по всей территории страны", — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации масштабного возгорания в лесных массивах вблизи Чернобыля. МВД обещает оперативно извещать о любых изменениях в состоянии окружающей среды.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что на границе с Россией в Черниговской области из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса. Усложняет ситуацию то, что из-за постоянных обстрелов врага лесники не имеют доступа к месту, где бурлит огонь. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГП "Леса Украины".

Отмечается, что огонь охватил территории Елинского и Тихоновичского лесничества Корюковского надлесничества ГП "Леса Украины". Речь идет о пятикилометровой приграничной зоне у границы с Россией, доступа к которой у лесоводов уже давно нет из-за ситуации безопасности.



