Главная Новости Общество происшествия В Раде требуют срочных решений: это может привести к катастрофическим последствиям
В Раде требуют срочных решений: это может привести к катастрофическим последствиям

Народный депутат Тищенко рассказал о сложностях с ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне

9 мая 2026, 00:16
Кречмаровская Наталия

В Чернобыльской зоне уже вторые сутки масштабный пожар — площадь 1200 гектаров. В Верховной Раде предупредили об угрозах.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко отметил, что 7 мая направление ветра было другим, но 8-го воздушные массы изменились. По его словам, весь дым, продукты горения и радиационные выбросы уносились в сторону водосборного бассейна Киева и Киевской области.

"7 мая после падения вражеского дрона воспламенение началось ориентировочно с 20 гектаров. По состоянию на данный момент пылает уже около 1200 гектаров, и площадь пожара продолжает стремительно увеличиваться. Гибнут животные, выжигаются огромные территории, а ГСЧС физически не может добраться до части очагов возгорания, потому что территории захламлены и завалены уже имеющимся горельником и валежником, отсутствуют противопожарные разрывы и минерализованные полосы”, — отметил нардеп.

Парламентарий пояснил, что вся территория этот заповедная зона, поэтому существуют законодательные ограничения. Необходимые работы там нельзя проводить без оценки влияния на окружающую среду, и эта процедура, по его словам, может длиться чуть ли не год.

При чрезвычайной ситуации при пожаре приходится экстренно прокладывать проходы и доступ для ГСЧС. Это потеря драгоценного времени.

По его словам, проблема обсуждалась неоднократно на комиссиях, в профильном комитете. Все участники единогласно подтвердили: загроможденность и горельник необходимо убирать немедленно, создавать противопожарные разрывы и минерализованные полосы, чтобы ГСЧС могли заехать и тушить пожары. Без этих решений теряется контроль над пожарной ситуацией в Чернобыльской зоне.

"К сожалению, необходимые решения до сих пор блокируются и затягиваются. И сегодня мы уже видим последствия этого бездействия в реальном времени", — отметил политик и подчеркнул, что без изменений каждый последующий пожар может иметь уже не локальные, а катастрофические последствия.

Напомним: портал "Комментарии" писал об уровне радиации по состоянию на 8 мая.



Источник: https://t.me/NikolayTishchenko/4033
