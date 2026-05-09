В Раде требуют срочных решений: это может привести к катастрофическим последствиям

Кречмаровская Наталия
В Чернобыльской зоне уже вторые сутки масштабный пожар — площадь 1200 гектаров. В Верховной Раде предупредили об угрозах.
ВРУ.
Народный депутат Николай Тищенко отметил, что 7 мая направление ветра было другим, но 8-го воздушные массы изменились. По его словам, весь дым, продукты горения и радиационные выбросы уносились в сторону водосборного бассейна Киева и Киевской области.
Парламентарий пояснил, что вся территория этот заповедная зона, поэтому существуют законодательные ограничения. Необходимые работы там нельзя проводить без оценки влияния на окружающую среду, и эта процедура, по его словам, может длиться чуть ли не год.
При чрезвычайной ситуации при пожаре приходится экстренно прокладывать проходы и доступ для ГСЧС. Это потеря драгоценного времени.
По его словам, проблема обсуждалась неоднократно на комиссиях, в профильном комитете. Все участники единогласно подтвердили: загроможденность и горельник необходимо убирать немедленно, создавать противопожарные разрывы и минерализованные полосы, чтобы ГСЧС могли заехать и тушить пожары. Без этих решений теряется контроль над пожарной ситуацией в Чернобыльской зоне.
