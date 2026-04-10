В це складно повірити: за що затримали українку в Польщі

У Польщі правоохоронці затримали 19-річну громадянку України, яку підозрюють у причетності до шахрайської схеми з виманювання грошей у літнього чоловіка.

За даними слідства, зловмисники діяли за схемою так званої "інвестиційної афери". Пенсіонера переконали вкласти значні кошти у нібито вигідний фінансовий проєкт, який насправді не існував.

Роль затриманої полягала у передачі грошей — вона виступала як кур’єр. Під час першої зустрічі їй вдалося отримати близько 80 тисяч доларів.

Однак під час другої спроби, коли планувалося передати ще приблизно 188 тисяч доларів, дівчину затримали співробітники кримінальної поліції.

Загалом потерпілий втратив близько 270 тисяч доларів.

Затриманій вже пред’явили обвинувачення в участі у шахрайстві в особливо великих розмірах. За польським законодавством їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

