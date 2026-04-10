В это сложно поверить: за что задержали украинку в Польше

В Польше правоохранители задержали 19-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в причастности к мошеннической схеме по выманиванию денег у пожилого мужчины.

По данным следствия, злоумышленники действовали по схеме так называемой "инвестиционной аферы". Пенсионера убедили вложить значительные средства в якобы выгодный финансовый проект, который на самом деле не существовал.

Роль задержанной заключалась в передаче денег – она выступала как курьер. Во время первой встречи ей удалось выручить около 80 тысяч долларов.

Однако во время второй попытки, когда планировалось передать еще около 188 тысяч долларов, девушку задержали сотрудники криминальной полиции.

В общей сложности пострадавший потерял около 270 тысяч долларов.

Задержанной уже было предъявлено обвинение в участии в мошенничестве в особо крупных размерах. По польскому законодательству ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других участников схемы.

