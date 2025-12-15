logo_ukra

В Австралії парашутист зачепився за літак і повис на висоті у 4,5 тисячі метрів (ВІДЕО)
НОВИНИ

В Австралії парашутист зачепився за літак і повис на висоті у 4,5 тисячі метрів (ВІДЕО)

В Австралії парашутист опинився підвішеним до літака на висоті 4,5 тисячі метрів після передчасного розкриття парашута.

15 грудня 2025, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot








В Австралії парашутист опинився підвішеним до літака на висоті близько 4,5 тисячі метрів після того, як його запасний парашут несподівано розкрився і зачепився за хвостову частину повітряного судна.

В Австралії парашутист зачепився за літак і повис на висоті у 4,5 тисячі метрів (ВІДЕО)

Парашутист зачепився за літак в Австралії. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався 20 вересня у штаті Квінсленд під час тренувального стрибка клубу Far North Freefall Club, однак відео події оприлюднили лише зараз після завершення попереднього розслідування Австралійського бюро безпеки транспорту (ATSB). Парашутисти готувалися виконати формацію з 16 осіб у вільному падінні з літака Cessna 208, ще один учасник мав фіксувати стрибок на відео.

Після набору висоти пілот дав сигнал до виходу парашутистів. Коли один зі стрибунів почав залишати літак, його запасний парашут розкрився передчасно. Це спричинило різкий ривок, унаслідок якого парашутист був затягнутий назад і зачепився стропами за горизонтальний стабілізатор літака. Судно почало втрачати швидкість і кренитися, а пілот спочатку не розумів причини різкої зміни поведінки літака.

Лише після повідомлення екіпажу пілот зменшив потужність і намагався стабілізувати політ. За рішенням відповідального за стрибки більшість парашутистів терміново залишили борт. Тим часом пілот, використовуючи ніж-гачок, намагався перерізати 11 строп. Приблизно за 50 секунд йому вдалося звільнитися. Після цього він почав падати, а невдовзі розкрився його основний парашут.

"Носіння ножа-гачка, хоча це не є нормативною вимогою, може врятувати життя у разі передчасного розгортання запасного парашута", – сказав головний комісар ATSB Ангус Мітчелл.

Літак здійснив аварійну посадку з певними пошкодженнями стабілізатора через парашут. Сам парашутист отримав незначні травми та порізи ноги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок, коли чоловік дивом вижив після падіння з 3300 метрів через нерозкриття парашута.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=jjCOd-JQ2ts
