Чоловік дивом вижив після падіння з 3300 метрів, коли його парашут не розкрився

У США 24-річний британець дивом вижив після стрибка з парашутом, коли відмовили основний та запасний парашути. Попри падіння з висоти понад 3 тисячі метрів, він залишився живим, хоча зазнав серйозних травм.

Парашутист вижив після падіння з 3300 м. Фото ілюстративне

Інцидент стався 17 вересня поблизу аеропорту Джин в американському штаті Невада. Мітчелл Дікін, який приїхав у США на відпустку, виконував тандемний стрибок разом із досвідченим 54-річним інструктором Джироном Аркосом Понсе. Під час польоту обидва парашути відмовили, і чоловіки падали зі швидкістю близько 56-72 км/год.

За словами іншого інструктора, який був свідком падіння, парашут не розкрився належним чином, що й призвело до аварії.

Парашутист вижив після падіння з 3300 м

Обидва парашутисти вижили, однак отримали важкі травми. Дікін був госпіталізований із переломом тазу, кількома зламаними ребрами, перфорацією легені та пошкодженням нирки. Складних травм зазнав також інструктор, який залишається у критичному стані.

Мітчелл Дікін у лікарні після падіння

Попри важкі травми Мітчелл починає одужувати та нещодавно відсвяткував своє 25-річчя разом із матір’ю, яка прилетіла до США, аби підтримати сина. Родина та його партнерка розпочали збір коштів на лікування та можливу медичну евакуацію до Великої Британії.

Хоча випадок у США шокує, статистика свідчить, що подібні інциденти є надзвичайно рідкісними. За даними Американської асоціації парашутизму, у 2023 році в США було здійснено понад 3,7 мільйона стрибків, з яких смертельними стали лише 10, тобто один випадок на 370 тисяч стрибків.

